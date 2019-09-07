Контракт на поставку 50 автоматических метеостанций подписали Центр гидрометеорологической службы и Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА), сообщила пресс-служба «Узгидромета».

Поставку оборудования профинансирует Всемирный банк. Эти 50 метеостанций будут установлены на станциях и постах «Узгидромета» в регионах и послужат улучшению систем климатического мониторинга — повышению оперативности и точности данных наблюдений.

Контракт будет выполнен в рамках регионального проекта CAMP4ASB — Программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря, национальным координатором которой является «Узгидромет».

Этот проект нацелен на решение проблем и вызовов, связанных с последствиями изменения климата в странах Центральной Азии через усиление доступа к знаниям и данным в области изменения климата, а также посредством увеличения инвестиций и наращивания технического потенциала.