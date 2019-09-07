Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» заключил заемное соглашение с Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) о выделении синтетической кредитной линии в узбекских сумах в эквиваленте 20 млн долларов США. Целью кредитной линии является финансирование перспективных проектов в частном секторе по двум направлениям: повышение энергоэффективности и поддержка малого бизнеса.

Банк «Ипак Йули» стал одним из первых узбекистанских банков, привлекшим подобную линию для энергоэффективных и экологически чистых проектов от FMO. В период постоянно повышающихся цен на энергоресурсы, данная линия поможет клиентам банка в финансировании приобретения современного оборудования для оптимизации затрат по потреблению энергии, а также даст возможность воспользоваться выгодами возобновляемых источников энергии.





Приемлемыми проектами являются следующие:

разработка, продажа и установка оборудования для возобновляемой энергии;

замена старого производственного оборудования на современное энергосберегающее;

замена старого производственного оборудования с переходом от потребления угля, дизеля или бензина на сжатый природный газ;

оптимизация потребления воды;

замена токсичного производственного сырья на экологически чистые и переработанные материалы;

замена автотранспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями на электрические, гибридные двигатели на сжатом природном газе;

сельскохозяйственные проекты по избеганию загрязнения почвы, продвижению использования местных пород скотов и сортов растительных культур;

переработка и управление отходами и другие.

Кроме того, заемные средства FMO могут быть направлены на поддержку малых предприятий Узбекистана для финансирования проектов, отвечающих следующим критериям:

микрофинансирование;

агропредприятия;

женщина-предприниматель;

молодой предприниматель возрастом до 35 лет.





FMO является банком развития королевства Нидерландов, созданным в 1970 году для поддержки устойчивого роста частного сектора в развивающихся рынках путем инвестирования в бизнес, проекты и финансовые институты. Банк «Ипак Йули» успешно сотрудничает с Банком развития Нидерландов FMO с 2013 года.

Кроме того, за более, чем 20 лет международного сотрудничества, банк «Ипак Йули» наладил тесные партнерские отношения с ведущими финансовыми институтами мира: Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорацией (МФК), Азиатским банком развития (АБР), Commerzbank, Всемирным банком, Исламской корпорацией развития частного бизнеса (ИКРЧС), KfW, Triodos Invetsment Management и другими.

На текущий момент банк привлек кредитные линии различных иностранных партнеров в общей сумме более 370 млн долларов США, в том числе в течение последнего года у МБРР, АБР, МФК, DEG, ЕБРР и FMO на общую сумму 84 млн долларов США.

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