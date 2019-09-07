Государственный таможенный комитет проанализировал объемы основных товаров народного потребления, ввозимых из-за рубежа, и предложил отечественному бизнесу производить их в Узбекистане.

Согласно статистике, представленной Управлением мониторинга внешнеторговых операций и таможенной статистики ГТК, импорт продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления за первые семь месяцев текущего года вырос по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Исследования показали, что большая часть этих товаров может быть произведена местными предпринимателями, для этого есть все необходимые условия и возможности, считают в комитете.

«Надеемся, что предоставленная нами информация поможет спланировать и запустить производство товаров народного потребления, имеющих большую значимость для населения нашей страны, а также будет способствовать повышению экономического потенциала нашей страны и созданию дополнительных рабочих мест путем дальнейшего расширения вашего бизнеса», — говорится в сообщении ГТК.

Данные об импорте за январь-июль 2018 и 2019 годов свидетельствуют о росте импорта на ряд основных товаров народного потребления. Например, импорт подсолнечного масла вырос на 48% — с 69,2 млн до 103 млн долларов, шоколада — на 50% (с 15,4 до 23,1 млн долларов), маргарина — на 20% (с 10 до 12 млн долларов), сыра — на 83,3% (с 2,4 до 4,4 млн долларов), сливочного масла — на 20% (с 3 до 3,6 млн долларов), макаронных изделий — на 70% (с 3,7 до 6,3 млн долларов) и других.

Среди других продуктов значительно вырос импорт конфет — на 105% (с 1,7 до 3,5 млн долларов), детской каши — на 95,8% (с 9,6 до 18,8 млн долларов), йогурта — на 145% (с 1,1 до 2,7 млн долларов), печенья — на 81,2% (с 1,6 до 2,9 млн долларов).

Кроме того, увеличились объемы ввоза минеральной воды — в 6,6 раза (с 269 тысяч до 1,8 млн долларов) и газированной воды — в 13,5 раз (с 309,1 тысячи до 4,2 млн долларов). Примечательно, что 83%, или 1,5 млн долларов, импорта минеральной воды приходится на «Боржоми». Ранее ГТК предлагал увеличить ставку таможенной пошлины на импорт минеральной воды с 30% до 50% и установить минимальный порог в 0,25 доллара за литр (сейчас минимального порога нет).

Рост импорта наблюдался также по такиМ товарам, как жевательная резинка (34,7%), рыбные консервы (131,6%), бульоны (40%), мороженое (239%), готовые соусы (10%), сланцы (81,7%), кроссовки (125%), туфли (111%), ботинки (531%), сандалии (82%), детские подгузники (78%), шампуни и краски для волос (60%), духи, одеколоны и дезодоранты (93%), моющие средства (80%), зубная паста (30%), косметика (19%), мыло (63%), средства женской гигиены (35%), спортивная одежда (16%), футболки и майки (141%), детская одежда (7%), женские свитеры и джемперы (81%), мужские брюки и комбинезоны (92%), женские брюки и комбинезоны (77%), мужские свитера и толстовки (28%), женские блузки (100%).

Импортеры Узбекистана стали меньше покупать из-за границы сапоги (-106%), босоножки (-26%) и мокасины (-23%).

Список товаров, предлагаемых ГТК для импортозамещения

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