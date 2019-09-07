1 октября на сцене ледового дворца Humo Arena Полина Гагарина представит концертную программу «Обезоружена». Зрителей ждут хиты исполнительницы: «Ангелы в танце», «Драмы больше нет», «Выше головы», «Меланхолия» и другие.





Певица, композитор, актриса и модель Полина Гагарина покорила музыкальный Олимп благодаря участию в шоу «Фабрика звезд-2», где заняла первое место. Ее сразу же назвали сильнейшей певицей из всех победителей шоу. Полина Гагарина — многократный лауреат премии «Песня года» и обладательница наград от RU.TV и МУЗ-ТВ. А в 2015 году исполнительница заняла второе место на международном конкурсе «Евровидение» с песней A Million Voices.

Великолепный голос в живом звучании, современная хореография, ультрамодный свет, невероятный артистизм певицы и любимые хиты ждут зрителей на сольном концерте Полины Гагариной.

Приобрести билеты можно на сайте, через мобильное приложение iTicket.uz и в официальных точках продаж:

ул. Афросиаб, 4А, БЦ Grand Trade;

ледовый дворец Humo Arena;

ТРЦ Samarqand Darvoza, 1 этаж;

ТРЦ Compass, 1 этаж;

г. Самарканд, Университетский бульвар, ¼, гостиница Malika Prime.

Стоимость билетов: от 100 тысяч до 1 млн сумов

Генеральный спонсор мероприятия — Kapitalbank.

Телефоны для справок: (+998) 71−207−20−72, (+998) 71−207−10−71.

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