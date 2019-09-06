«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты горячих блюд из курицы.

Запеченные рулеты





Рулеты из куриного филе — здоровый обед или ужин для всей семьи. Рулеты получаются нежными, вкусными и необычными, еще и отлично сочетаются с любым гарниром.

Куриные голени с лимоном





Куриные голени — это вариант простого ужина или обеда. Ножки с цитрусовой ноткой получаются хрустящими снаружи и нежными внутри.

Фаршированные помидоры





Помидоры фаршированные курицей и сыром — простое и оригинальное блюдо. Помидоры получаются легкими, сочными и диетическими.

Курица с овощами на шпажках





Шашлык из курицы можно приготовить не только на природе, но и дома — в духовке. Шашлычки на шпажках с нежной курицей и овощами можно подавать вместе с гарниром, а можно и как отдельное блюдо.

Курица с рисом в томатном соусе





Простое, но не менее вкусное блюдо — курица с рисом в томатном соусе. Курочка получается нежной с аппетитным рисом в качестве гарнира.

Курица в соусе с баклажанами





Сочетание курицы и жареных баклажанов приятно удивит мягкостью и ароматом. Если дополнить блюдо любимым гарниром, то вкусный ужин обеспечен.

Куриные шницели с сыром





Другое название этого блюда — это куриные оладьи или рубленные котлеты. Они получаются очень сочными и вкусными. Это простой, быстрый и вкусный способ обеспечить семью отличным обедом или ужином.

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