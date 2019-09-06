Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 сентября провел совещание по комплексной подготовке отраслей экономики и объектов социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

«С точки зрения подготовки к осенне-зимнему периоду, поставок газа, электричества, угля, сжиженного газа населению мы должны сделать выводы по прошлогодним недостаткам, мы [должны задаться вопросом], на что обратить внимание в этом году, какие меры принять. Есть очень большие недостатки, эти недостатки беспокоят меня. Есть большой спрос со стороны населения и отраслей экономики. Уже сейчас нужно заключать контракты по обеспечению электроэнергией и газом малого и среднего бизнеса, предпринимателей, это все (поставки — ред.) должно быть гарантированно. Осталось очень мало времени до начала зимы. Система есть: нужно осуществлять поставку угля населению, по низкой цене. Система должна работать не по дням, а по часам, социальные объекты и отрасли экономики — все нужно привести в порядок», — сказал глава государства.

Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев рассказал, что до начала осенне-зимнего сезона будет создана система бесперебойной работы электростанций, безаварийного режима работы электроустановок и электрических сетей. Ожидается, что в предстоящем сезоне потребность в электроэнергии вырастет на 11,5% по сравнению с прошлым годом.

«Мы обеспечили достаточным объемом топлива все наши тепловые электростанции, наши гидроэлектростанции отремонтированы, они будут работать стабильно», — заверил он.

Замглавы Минэнерго также указал, что до 1 октября все электрические сети, станции и трансформаторные пункты будут полностью отремонтированы.

«Для работы с населением и обращениями будет создан единый колл-центр [по приему звонков на короткий номер]. Заявления о проблемах со всех регионов республики будут оперативно решаться. Кроме того, стоит задача по сокращению дебиторской задолженности в сфере и направление взысканных средств на совершенствование электросетей в тех районах, откуда средства были взысканы», — заявил Шерзод Ходжаев.

Председатель компании «Узтрансгаз» Улугбек Сайидов заявил, что в этом году подготовка к осенне-зимнему периоду проходит «совсем по-другому».

«Раньше мы всегда готовились к осенне-зимнему периоду исходя из существующих возможностей, распределяли ресурсы, переводили на баланс. В этом году президент поручил исходить из спроса населения республики на газ», — отметил он.

По его словам, в 2019 году планируется поставка 36 млрд кубометров природного газа потребителям республики.

Председатель компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов сообщил, что намечена поставка 4,5 млн тонн угля, включая более 3 млн тонн для двух тепловых электростанций.

Глава «Национальных электросетей» Дадажон Исакулов сообщил о ремонте 9600 км электросетей и капитальном ремонте более 900 км сетей. Кроме того, ожидается подключение новых предприятий с мощностью 1500 МВт, поэтому проводится модернизация трансформаторов в пяти крупных подстанциях.

Как сообщила пресс-служба президента, на совещании обсуждено и состояние готовности сетей питьевого водоснабжения и теплоснабжения к осенне-зимнему сезону, за допускаемые недостатки в этой сфере серьезной критике подвергнута деятельность руководства Министерства жилищно-коммунального обслуживания и хокимиятов на местах. Им поручено ускорить и завершить в сжатые сроки работы по ремонту систем тепло- и водоснабжения, многоквартирных домов.