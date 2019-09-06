Вена второй год подряд возглавила рейтинг самых комфортных для жизни городов, составленный Economist Intelligence Unit — аналитическим подразделением журнала The Economist.

Второе и третье место заняли Мельбурн и Сидней. В десятку лучших городов вошли Осака (4-е место), Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

В пятерке наименее пригодных для жизни городов в порядке убывания — Карачи (Пакистан), Триполи (Ливия), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

Всего рейтинг охватывает 140 городов и учитывает более 30 показателей, таких как стабильность, уровень здравоохранения, культурное развитие страны, образование, чистота окружающей среды и развитость инфраструктуры.