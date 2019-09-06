Олимпийская сборная Узбекистана по футболу до 23 лет одержала победу над командой Ирана в товарищеском матче. Встреча на стадионе АГМК в Алмалыке 6 сентября завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 57-й минуте забил 22-летний полузащитник Жасур Яхшибоев.





Подопечные главного тренера Любинко Друловича 9 сентября проведут второй товарищеский матч снова против олимпийской сборной Ирана на стадионе «Пахтакор».

Отметим, что молодежная сборная готовится к чемпионату Азии 2020 года (U-23), который пройдет 8−26 января в Таиланде. Турнир станет отборочным для выхода на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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Стартовые составы команд





Узбекистан (U-23): Абдувахид Неъматов, Ислом Кобилов, Ильхом Алижонов, Дильшод Саитов, Нурилло Тухтасинов, Жасур Яхшибоев, Бобир Абдихаликов, Аброр Исмаилов, Ойбек Рустамов, Хусниддин Аликулов, Санжар Кадиркулов.





Иран (U-23): Мехди Нуруллохи, Мохаммад Агаджанпур, Таха Шариати, Аболфазл Джалали, Омид Нурафкан , Мохаммад Ходабанделу, Амирхоссейн Хоссейнзаде, Мохаммад Мохебби, Юнес Делфи, Амир Рустэй, Амир Мехди Джанмалеки.