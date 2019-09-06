Антимонопольный комитет Узбекистана указал на ограничение конкуренции в проекте Государственного комитета по лесному хозяйству, сообщила пресс-служба АМК.

1 августа Госкомлесхоз вынес на обсуждение проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривал:

разрешение, в порядке исключения, на осуществление закупки шафрановой репы структурными лесными хозяйствами Государственного комитета по лесному хозяйству по прямым договорам у ООО AGRIONE BEKABAD, являющегося общим учредителем Brand Investment Group, для создания шафрановых плантаций на землях лесного фонда;

организацию в десятидневный срок Министерством финансов Узбекистана закупки шафрановой репы структурными лесными хозяйствами Государственного комитета по лесному хозяйству по прямым договорам у ООО AGRIONE BEKABAD, являющегося общим учредителем Brand Investment Group.

АМК заявляет, что закупка по прямым договорам ставит AGRIONE BEKABAD в преимущественное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, а также приведет к ограничению конкуренции и возможности выбора наилучшего предложения.

Антимонопольный комитет отмечает, что проект распоряжения противоречит требованиям законов «О конкуренции» и «О государственных закупках». Комитет направил Госкомлесхозу заключение о нецелесообразности принятия данного распоряжения.

На официальном сайте Brand Investment Group сообщается, компания — «пионер» в создании шафрановых плантаций, которая завезла в 2017 году завезла на территорию Узбекистана 36 тонн высокопродуктивных луковиц шафрана.

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, Brand Investment Group была создана в январе 2016 году. Ее руководителем указан Умарали Саттаров, который одновременно является учредителем (40,9%) наряду с Собитжоном Ахмедовым (9%) и Platinum Business Solutions (50%). Последняя компания, учредителем которой является Комилжон Мардонов, также владеет AGRIONE BEKABAD (100%).

Согласно проекту организации плантаций лекарственных растений на землях лесного фонда и фермерских хозяйств в 2017—2019 годах, в 23 районах Узбекистана на площади более 50 га планировалось создать плантации шафрана.

Ранее сообщалось, что трем ташкентским компаниям хотят поручить импорт мяса из Монголии. Среди них была ООО Brand Investment Group Agro.