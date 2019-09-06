Наверно каждый хотя бы раз в жизни задумывался о том, что для него является ключевым моментом при выборе квартиры. Может качественный ремонт? Или же дружелюбные соседи? А как на счет удобной локации?
Oq-Tepa Sohil Bo’yi — это именно тот жилой комплекс, который смог воплотить в себе все качества современного и комфортабельного жилья.
Новый жилой комплекс расположился на территории 5,6 га в северо-западной части Чиланзарского района. Это четыре современные детские площадки, более 600 парковочных мест, 662 кв. м коммерческой площади, в которых расположатся различные магазины, аптеки и заведения общественного питания. Также здесь будет 945 квартир с готовым и качественным ремонтом, большая часть которых нашла своих обладателей: жители первой фазы уже заселились в дома.
Oq-Tepa Sohil Bo’yi станет воплощением комфортного городского пространства, как отличного места для благополучной жизни, развития и отдыха. В каждой квартире будут проведены чистовые отделочные работы, установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, покрытие пола, отопительное и сантехническое оборудование и газовая плита.
В отделку уже включены работы по тепло- и шумоизоляции. Также предусмотрено проведение телефонной линии, кабельного телевидения и интернета по системе оптоволокна.
Развитая инфраструктура района располагает к комфортной жизни и обеспечивает всем необходимым для этого.
Вблизи жилого комплекса находятся:
- 5 общеобразовательных школ;
- 15 детских садов;
- 7 аптек;
- семейная поликлиника;
- 3 крупных больницы.
Удобная транспортная доступность жилого комплекса — несомненное преимущество для будущих жителей. Расположенная поблизости станция метро «Новза», высокая обеспеченность района общественным транспортом и удобная дорожная развязка сделают ежедневное передвижение по городу доступным и быстрым.
Жилой комплекс расположен вдоль 350 м от берега канала Актепа, благодаря чему на территории комплекса преобладает приятный микроклимат.
Oq-Tepa Sohil Bo’yi — это хорошее место для основательной и размеренной жизни в суете города.
Адрес офиса продаж: Чиланзарский р-н, ул. Богистон, 111A
Ориентир: круг Oq-Tepa
Телефон: (+998) 71−210−55−55
Сайт: oqtepa.uz
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