Наверно каждый хотя бы раз в жизни задумывался о том, что для него является ключевым моментом при выборе квартиры. Может качественный ремонт? Или же дружелюбные соседи? А как на счет удобной локации?

Oq-Tepa Sohil Bo’yi — это именно тот жилой комплекс, который смог воплотить в себе все качества современного и комфортабельного жилья.





Новый жилой комплекс расположился на территории 5,6 га в северо-западной части Чиланзарского района. Это четыре современные детские площадки, более 600 парковочных мест, 662 кв. м коммерческой площади, в которых расположатся различные магазины, аптеки и заведения общественного питания. Также здесь будет 945 квартир с готовым и качественным ремонтом, большая часть которых нашла своих обладателей: жители первой фазы уже заселились в дома.

Oq-Tepa Sohil Bo’yi станет воплощением комфортного городского пространства, как отличного места для благополучной жизни, развития и отдыха. В каждой квартире будут проведены чистовые отделочные работы, установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, покрытие пола, отопительное и сантехническое оборудование и газовая плита.





В отделку уже включены работы по тепло- и шумоизоляции. Также предусмотрено проведение телефонной линии, кабельного телевидения и интернета по системе оптоволокна.

Развитая инфраструктура района располагает к комфортной жизни и обеспечивает всем необходимым для этого.

Вблизи жилого комплекса находятся:

5 общеобразовательных школ;

15 детских садов;

7 аптек;

семейная поликлиника;

3 крупных больницы.





Удобная транспортная доступность жилого комплекса — несомненное преимущество для будущих жителей. Расположенная поблизости станция метро «Новза», высокая обеспеченность района общественным транспортом и удобная дорожная развязка сделают ежедневное передвижение по городу доступным и быстрым.

Жилой комплекс расположен вдоль 350 м от берега канала Актепа, благодаря чему на территории комплекса преобладает приятный микроклимат.





Oq-Tepa Sohil Bo’yi — это хорошее место для основательной и размеренной жизни в суете города.

Адрес офиса продаж: Чиланзарский р-н, ул. Богистон, 111A

Ориентир: круг Oq-Tepa

Телефон: (+998) 71−210−55−55

Сайт: oqtepa.uz

Telegram: t.me/oqtepa_uz

Instagram: @oqtepa.uz

Facebook: fb.com/oqtepa.uz

На правах рекламы.