Снижение температуры и осадки ожидаются с начала новой недели, сообщила пресс-служба «Узгидромета».

Синоптики отметили, что в этом году осень началась несколько необычно: в первый же день сентября по республике в отдельных районах прошел небольшой дождь, температура понизилась до +25…+28 градусов, что на 3−5 градусов ниже нормальных для этого времени года значений.

В дальнейшем за счет постоянного подтока относительно прохладного воздуха с районов Поволжья температура воздуха удерживалась в этих же пределах. Такой же температурный фон сохранится и в конце этой недели.

В субботу по всей республике ожидается солнечная погода, в воскресенье — увеличение облачности, но без осадков. Температура воздуха составит ночью +10…+15 градусов, днем — +23…+28 градусов.

В понедельник погода резко ухудшится. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям и регионам Ферганской долины местами пройдут дожди, дневная температура понизится до +17…+22 градусов.

При этом по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям вероятность дождя гораздо меньше и понижение температуры будет не таким значительным — до +20…+25 градусов. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается.

Такие резкие похолодания в сентябре, особенно в первой половине месяца не бывают продолжительными, отмечают синоптики. Уже со вторника по республике вновь установится погода без осадков — за исключением областей Ферганской долины, где дожди задержаться еще на один день. В ночные и утренние часы будет довольно прохладно — +8…+11 градусов. Дневная температура начнет повышаться, оставаясь все же ниже климатической нормы.