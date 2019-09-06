Сегодня, 6 сентября, в здании Самаркандского областного суда по уголовным делам завершился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела об убийстве семьи из пяти человек, сообщил «Газете.uz» исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Уголовное дело было рассмотрено составом суда под председательством судьи Верховного суда Республики Узбекистан Икрама Муслимова и судей О. Арабова и Э. Эргашева.





Подсудимые Голиб Ташанов (1981 г. р.), Жахонгир Усмонов (1993 г. р.), Шамшиддин Эсонбоев (1995 г. р.) и Хабибулло Нурманов (1996 г. р.) обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями 97 (умышленное убийство), 164 (разбой) и 267 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса. Голиб Ташанов и Жахонгир Усмонов обвинялись также в обращении с наркотиками.

Суд приговорил Голиба Ташанова, Жахонгира Усмонова, Шамшиддина Эсонбоева и Хабибулло Нурманова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колониях особого режима.

Напомним, в мае этого года супруги — работник фермерского хозяйства и его жена-домохозяйка — и трое их сыновей были найдены в автомобиле Damas с признаками убийства в Кушрабатском районе Самаркандской области. Подозреваемые, которым сегодня вынесен обвинительный приговор, — безработные, проживали в той же махалле, что и жертвы, и были задержаны менее чем через неделю после совершения преступления.