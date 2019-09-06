Краткосрочные инфляционные ожидания (на месяц вперед) населения и предпринимателей во втором квартале 2019 года выросли, среднесрочные (на год вперед) — оставались на относительно высоком уровне, следует из обзора (PDF) Центрального банка Узбекистана, основанного на опросе 900 физических и 375 юридических лиц во всех регионах страны.

Основными факторами роста цен население и субъекты бизнеса назвали ослабление национальной валюты, рост уровня заработной платы, а также запланированное повышение цен на коммунальные услуги в течение второго полугодия. Ответы респондентов также отражают сохраняющееся влияние расширения налогооблагаемой базы на среднесрочные ожидания, говорится в обзоре.

В мае-июне наблюдался рост индекса ощущаемой инфляции, среди опрошенных существенно увеличилась доля отметивших, что «цены выросли значительно» (с 10% в марте до 15% в июне). Самым быстро дорожающим товаром во втором квартале 46% респондентов отметили мясо. По сравнению с первым кварталом чаще стал упоминаться рост цен на морковь и лук, реже — на яйца, хлеб, сигареты и алкоголь.

Экономические ожидания

Согласно результатам опроса, в апреле-июне продолжился рост доходов и покупательской способности населения. Большая часть опрошенных (78%) отметила рост доходов в течение предыдущих 12 месяцев. 48% респондентов ожидали рост доходов на уровне инфляции либо выше.

«Сохранение высокого уровня ожиданий по росту доходов в среднесрочной перспективе продолжит влиять на покупательскую способность, а также способствовать росту инфляционного давления», — подчеркивается в обзоре.

Доля респондентов, отдающих предпочтение хранению сбережений на депозитах коммерческих банков в иностранной валюте, выросла на 4% и составила 16%. Доля предпочитающих хранить сбережения на депозитах в национальной валюте сократилась на 3% до 29%. 45% респондентов намерены потратить сбережения на предпринимательство, а 27% — использовать их частично.

Число имеющих кредит за указанный период увеличилось на 9% и составило 62%. Доля участников опроса, указавших на наличие ипотечного кредита, достигла в июне 16%, доли респондентов, отметивших наличие автокредита и потребительского кредита, составили по 14%.

21% опрошенных отметили намерение воспользоваться автокредитом, 17% — предпочли бы получить кредит на развитие семейного бизнеса. Доля желающих взять потребительский кредит снизилась до 15%.