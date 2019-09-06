Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер считает неуместным говорить о его отставке после одной игры отборочного турнира чемпионата мира 2022 в Азии, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.

Напомним, 5 сентября в первом матче второго раунда квалификации национальная команда потерпела поражение от Палестины со счетом 2:0. Эктор Купер не удовлетворен игрой своих подопечных.

«Я не удовлетворен игрой нашей команды. До того, как мы пропустили первый гол, мы играли неплохо. Честно говоря, я не понял, что произошло после этого. Мы забыли про концентрацию внимания и порядок, совершили несколько грубых ошибок в защите. Чтобы улучшить ситуацию, мы пустили на поле новые силы. Но в итоге нам это не помогло», — сказал 63-летний специалист.

Аргентинец отметил, что нужно сделать правильные выводы из поражения. «Я должен сказать, что мы только начали игры квалификации. Впереди еще много матчей. Мы должны сделать правильные выводы из сегодняшней встречи и постараться выиграть следующие игры. Мы проиграли только одну игру в отборе. Говорить об отставке после одной игры я считаю неуместным», — заявил Эктор Купер.

Главный тренер поздравил сборную Палестины с победой. «Соперник сегодня играл хорошо. У всех есть возможность выйти в следующий этап», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что отборочный тур было важно начать с победы, но этого не произошло. «У нас много игр впереди, мы постараемся набрать максимальное количество очков в следующих играх», — пообещал наставник.

Эктор Купер попросил «не делать трагедии из-за одного поражения». «Замена Кувандыка Рузиева и Икрома Алибаева была связана с их усталостью. Чтобы усилить линию нападения, на поле вышел Темурходжа Абдухаликов. Знаете, неправильно делать трагедию из-за проигрыша в одной игре. Впереди еще много матчей и только после окончания отборочного тура можно полностью анализировать результаты», — считает он.

Следующими соперниками Узбекистана в группе D станут Йемен (10 октября, стадион «Пахтакор»), Сингапур (15 октября, Национальный стадион в Сингапуре) и Саудовская Аравия (14 ноября).