Землю населяет более 7,5 миллиардов человек, и все они такие разные. Однако есть между всеми людьми нечто общее: склонность к одному из наиболее волшебных чувств — умению мечтать.
Кто, хотя бы иногда, не мечтает купить квартиру своей мечты, найти 100 млн сумов или стать обладателем золотых монет, как в кино? А почему бы и нет? Ведь компания Crafers осуществляет мечты.
1 сентября стартовала мега-акция Crafers Xazina, где компания Crafers предоставляет возможность каждому испытать удачу и стать участником капитал-шоу Boriga Baraka, а также еженедельно выигрывать золотую монету 999,9-й пробы весом 31,1 гр.
Каждый месяц будет определяться победитель, который получит заветную сумму денег — 100 млн сумов. А главным суперпризом акции является новая квартира в современном жилом комплексе Oq-tepa Sohil Bo’yi.
Чтобы стать участником акции, нужно:
- с 1 сентября по 31 декабря приобрести продукцию с акционным стикером;
- стереть защитный слой и найти промокод;
- отправить SMS с промокодом на номер 8600 и получить подтверждение участия.
Подробные условия доступны по ссылке.
Чем больше промокодов, тем больше шансов на победу. Призы будут выдаваться на капитал-шоу Boriga Baraka на телеканале Zo’r TV.
Данная акция продлится до 31 декабря и будет действовать только на территории Республики Узбекистан.
В акции имеют право принимать участие лица старше 18 лет.
Подробные условия акции можно найти на официальных страницах Crafers в соцсетях.
Единый контактный центр: (+998) 71−207−72−07
Facebook: fb.com/crafersuz
Instagram: @crafersuz
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