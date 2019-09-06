Землю населяет более 7,5 миллиардов человек, и все они такие разные. Однако есть между всеми людьми нечто общее: склонность к одному из наиболее волшебных чувств — умению мечтать.

Кто, хотя бы иногда, не мечтает купить квартиру своей мечты, найти 100 млн сумов или стать обладателем золотых монет, как в кино? А почему бы и нет? Ведь компания Crafers осуществляет мечты.





1 сентября стартовала мега-акция Crafers Xazina, где компания Crafers предоставляет возможность каждому испытать удачу и стать участником капитал-шоу Boriga Baraka, а также еженедельно выигрывать золотую монету 999,9-й пробы весом 31,1 гр.

Каждый месяц будет определяться победитель, который получит заветную сумму денег — 100 млн сумов. А главным суперпризом акции является новая квартира в современном жилом комплексе Oq-tepa Sohil Bo’yi.

Чтобы стать участником акции, нужно:

с 1 сентября по 31 декабря приобрести продукцию с акционным стикером;

стереть защитный слой и найти промокод;

отправить SMS с промокодом на номер 8600 и получить подтверждение участия.





Подробные условия доступны по ссылке.

Чем больше промокодов, тем больше шансов на победу. Призы будут выдаваться на капитал-шоу Boriga Baraka на телеканале Zo’r TV.

Данная акция продлится до 31 декабря и будет действовать только на территории Республики Узбекистан.

В акции имеют право принимать участие лица старше 18 лет.

Подробные условия акции можно найти на официальных страницах Crafers в соцсетях.

Единый контактный центр: (+998) 71−207−72−07

Facebook: fb.com/crafersuz

Instagram: @crafersuz

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