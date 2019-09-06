Coke’n Music — это первый концерт, где в режиме марафона друг за другом выступят сразу несколько супер-популярных зарубежных и узбекских звезд. Подарок жителям и гостям столицы делает международный бренд Coca-Cola. Организаторы рассказали, что ждет гостей фестиваля и фанатов современной музыки на одном из главных шоу этой осени.

Музыкальные фестивали и захватывающие шоу — визитная карточка социального вклада Coca-Cola в жизнь стран и городов присутствия. Любимый бренд миллиардов людей на планете объединяет сердца через музыку и особенную атмосферу фестивалей и музыкальных концертов в разных точках на карте Coca-Cola.

Coca-Cola уже подарила музыкальные события разного формата фанатам хорошей музыки в различных странах. Концерты Rock’n Coke в Турции, ежегодный фестиваль Coca-Cola Happy Energy Tour в Болгарии, летние музыкальные фестивали по всей Европе, международный музыкальный проект Coke Studio — лишь некоторые из примеров проектов компании, связанные с музыкой.





7 сентября на площадке Humo Arena в Ташкенте пройдет один из наиболее масштабных фестивалей осени с участием зарубежных и локальных звезд шоу-бизнеса. Хэдлайнерами фестиваля выступят известные российские и украинские группы: Hammali & Navai, Kazka, Rauf & Faik. Вместе с коллегами из-за рубежа на сцену выйдет любимая исполнительница молодежи — Шахзода.

В день фестиваля не только площадка внутри трансформируется в красочное шоу. Организаторы планируют интересные активности и перед входом на площадку. Так, в зоне ожидания будут работать спортивные площадки и интерактивная сцена с лайв-бэндами от телеканала Milliy. Предусмотрена работа платного фуд-корта, который будет построен ведущими ресторанами и кафе столицы прямо перед главной площадкой фестиваля.

«Гостей в этот день ждет масштабное и яркое шоу. Мы специально привлекли к организации команду, которая делала подобные шоу в десятках стран. Уверены, что Узбекистан запомнит Coke’n Music или, как говорят в вашей стране Coke’n Musiqa, надолго. Вся наша большая семья Coca-Cola очень рада быть на одной волне с тысячами людей. На фестиваль в Ташкенте мы разыграли почти 20 тысяч билетов. Это очень крупное мероприятие, стать частью которого можно по счастливой воле случая, бесплатно, в рамках нашего большого розыгрыша. Мы приготовили несколько потрясающих сюрпризов для тех, кто получил приглашение и придет 7 сентября в Humo Arena. На площадке будет по-ташкентски жарко, но не от солнца», — прокомментировал событие Шадаб Ахмед Хан, региональный директор компании The Coca-Cola Company (Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан).

В качестве сюрприза всех гостей также ждет творческий воркшоп от школы современного искусства SOMA, организованный в рамках масштабной кампании Coca-Cola World without waste.

На правах рекламы.