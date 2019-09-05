Чтобы довести показатель водоснабжения до 98% в городах и 85% в селах, а показатель обеспеченности канализацией — до 31% к 2030 году, потребуется 4,5 млрд долларов. Для привлечения частных инвестиций в сферу необходимо формировать тарифы на основе требований свободного рынка. Об этом говорилось на совещании с участием президента 5 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

До конца 2022 года планируется обеспечить стопроцентное оснащение счетчиками сооружений производства и доставки питьевой воды и потребителей. Президент поставил перед Министерством финансов и Министерством жилищно-коммунального обслуживания задачу внедрить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2020 года тарифы будут определяться с учетом полного покрытия себестоимости услуг и расходов на модернизацию.

Вместе с тем предусмотрено внедрить порядок компенсации со стороны государства части расходов населения отдаленных и горных районов на питьевую воду. Кроме того, системы водоснабжения и канализации в качестве эксперимента будут передаваться предпринимателям на условиях государственно-частного партнерства.

На совещании отмечалось, что за последние два года на улучшение систем питьевого водоснабжения и канализации было выделено 2,4 трлн сумов. Это вдвое больше, чем за предыдущие 10 лет. Несмотря на это, уровень централизованного обеспечения чистой питьевой водой по стране составляет 68%. А в Каракалпакстане этот показатель достиг лишь 52%, в Бухарской области — 53%, в Кашкадарье и Сурхандарье — 54%, в Хорезмской области — 56%.

Рентабельность предприятий водоснабжения в городе Ташкенте составляет 7%, в Андижанской и Кашкадарьинской областях — 6%, в Навоийской — 3%, говорилось на совещании.

В аварийном состоянии находятся 27 тысяч км, или 38% водопроводных сетей, вышли из строя 2000, или 20% насосов. Лишь в 79 городах (57%) страны имеются системы канализации, 23% которых нуждается в ремонте.

Президент подверг критике отсутствие систем учета в 85% сооружений производства и доставки питьевой воды. Тот факт, что счетчиками обеспечены всего 44% потребителей воды — 1,42 миллиона домовладений из 3,28 миллиона, свидетельствует о низкой эффективности проводимой в сфере работы, отметил глава государства.