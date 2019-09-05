Президент Узбекистана подписал 2 сентября закон «О защите женщин от притеснения и насилия», принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 17 августа и одобренный Сенатом 23 августа. Документ опубликован в Национальной базе законодательства.

В законе дается определение различным формам насилия — половому, физическому, экономическому, психологическому. Согласно документу, жертва притеснения и насилия — лицо женского пола, находящееся под угрозой совершения притеснения и насилия в отношении нее или пострадавшая в результате притеснения и насилия.

Защита от притеснения и насилия определена как система неотложных мероприятий экономического, социального, правового, организационного, психологического и иного характера с целью устранения опасности для жизни и здоровья женщин, обеспечения их безопасности, а также недопущения повторных противозаконных действий в их отношении.

Документом также вводится понятие охранного ордера — документа, предоставляющий государственную защиту жертве притеснения и насилия.

Жертва притеснения и насилия, согласно закону, имеет право на:

обращение в уполномоченные органы и организации или суд с заявлением о совершении в отношении нее притеснения и насилия или угрозе их совершения;

получение бесплатной правовой консультации, экономической, социальной, психологической, медицинской и иной помощи в специальных центрах, а также посредством бесплатной телефонной линии;

обращение в органы внутренних дел с требованием о выдаче охранного ордера, а в случае нарушения условий охранного ордера — информирование их об этом;

обращение в суд с требованием о возмещении причиненного ей материального ущерба и компенсации морального вреда вследствие совершенного притеснения и насилия.

Жертва притеснения может получить охранный ордер, обратившись в органы внутренних дел. В нем могут быть предусмотрены меры и ограничения для лица, совершившего насилие:

запрет совершать притеснение и насилие;

запрет на контакт с жертвами притеснения и насилия;

запрет на нахождение наедине в одном помещении;

возложение обязанности возмещения расходов на лечение, консультации, размещение жертвы притеснения и насилия в специальный центр по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия, причиненного материального ущерба, а также компенсации морального вреда.

Ордер выдается органами внутренних дел в течение 24 часов с момента установления факта притеснения и насилия или угрозы совершения насилия, сроком до 30 дней и вступает в силу с момента оформления. Срок его действия продлевается не более чем на 30 дней.

Другими способами защиты жертвы насилия, кроме охранного ордера, может быть размещение жертвы в специальные центры по оказанию помощи жертвам притеснения и насилия, проведение профилактической беседы с агрессором или прохождение им коррекционных программ по изменению насильственного поведения.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования 3 сентября.