Дети любят исследовать границы собственных возможностей: как далеко они могут прыгнуть, как высоко залезть, как быстро преодолеть препятствие и так далее. Казалось бы, невозможно заранее предугадать, куда ребенок попробует засунуть палец или голову, где может застрять маленькая ножка, куда юный исследователь попытается залезть и откуда спрыгнуть. Однако эти потенциальные риски можно не только предугадать, но и классифицировать и системно подойти к их минимизации, учитывая каждую деталь. Оборудование детских площадок должно предусматривать возможность любого неловкого движения.

Для этого разработан и утвержден комплекс ГОСТов, определяющий правила по изготовлению, установке и эксплуатации оборудования для детских площадок. Комплекс охватывает в совокупности все возможные нюансы и обеспечивает безопасность детей.





Romana проектирует и создает на дворовых площадках, в скверах и парках условия для полноценного развития детей и взрослых. Это яркие, удобные, красивые и функциональные игровые комплексы для улицы и игровые площадки для жилых дворов. Огромные замки и веселые горки, спортивные турники и карусели, лазы, песочницы и рукоходы — для всех, кто заботится о здоровье и физическом развитии своих детей. И это все в любом дворе.

Турники? Полоса препятствий? Детский городок? Компания Romana поможет сделать спортивную площадку для улицы любой модификации. Детские площадки высокого качества украсят любой двор и станут центром школьного стадиона. А уличные тренажеры превратят двор в настоящий тренажерный зал под открытым небом.

Преимущества продукции Romana

Чем Romana гарантирует соответствие своей продукции ожиданиям покупателей? Список преимуществ, которые получат пользователи, выбрав детские и спортивные комплексы разнообразного типа.

Широкий ассортимент. Компания Romana, профессионально занимаясь спортивными и игровыми площадками для детей и взрослых, собрала в каталоге снаряжение на все случаи жизни: уличное оборудование для жилых комплексов, площадки для детских дошкольных учреждений, спортивно-игровые комплексы для школ и спортзалов, домашние комплексы для квартиры, в том числе малогабаритной, а также дачные комплексы и многое другое.

Качественные материалы. Детские городки, различные спортивные комплексы и тренажеры, выпускаемые заводом игрового спортивного оборудования, изготовлены только из сертифицированных, долговечных и износостойких современных композитных материалов. Это гарантирует им высококачественный ресурс, который необходим спортивным атрибутам, а также безвредность для организма.

Долгий срок службы: атмосферостойкость, высокая прочность узлов, устойчивость креплений. Защитные короба, специальные крепежные системы, муфты и клипсы обеспечивают безопасность и долгий срок службы оборудования и несут антивандальную функцию и защиту от внешней среды.





Высокая безопасность. Romana прилагает много усилий для того, чтобы игровые комплексы отвечали всем мерам безопасности. Наличие сертификатов российских и зарубежных стандартов этому подтверждение.





Конструкция детских и спортивных комплексов Romana защищена многими патентами, обеспечивая высокую надежность и безопасность при эксплуатации. Также конструкция имеет соответствующие сертификаты качества, соответствует всем требованиям современных стандартов безопасности, функциональности, оптимальной стоимости, надежности и имеет привлекательный внешний вид. Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001, продукция имеет международные сертификаты TUV NORD.

Продукция Romana поставляется в 26 стран мира. Выпускаемые изделия неоднократно отмечались наградами на выставках и конкурсах и занимают ведущую позицию в списке качественных и безопасных спортивных товаров.

В Romana верят, что детство и спорт неразделимы. Компания с радостью поможет сделать этот союз эффективным и приятным.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 99−022−27−77

Сайт: romana.uz

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