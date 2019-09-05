В Узбекистане каждый хотя бы раз сталкивался с недобросовестными производителями. Например, покупает человек на базаре технику или одежду от известной торговой марки, а затем выясняется, что производитель скопировал известный бренд или изменил в названии одну или две буквы. При этом оформление упаковки мало отличается от оригинала.

Таким образом, безобидная на первый взгляд вещь становится источником незаконной прибыли в руках недобросовестных конкурентов, которая наносит ущерб честному производителю. Так как известные компании дорожат своей репутацией, производят расходы на рекламу и узнаваемость своего бренда, дают гарантии качества товаров, а также несут ответственность перед покупателем за продукт.

Покупатель, приобретая товар под известным брендом, рассчитывает получить за свои деньги соответствующее качество товара. Но так как товар недобросовестных конкурентов выпускается с незаконным использованием чужого товарного знака, то никто не может гарантировать соблюдение всех стандартов качества, как у оригинала.

А тем временем это является нарушением законов Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и «О конкуренции».

За соблюдением правил честной конкуренции следит Антимонопольный комитет Республики Узбекистан.





Так, представители польской фармацевтической компании «Польфарма» обратились в Антимонопольный комитет с заявлением, в котором было указано, что местный производитель использует на упаковках своего лекарственного препарата обозначения, сходные до степени смешения с их товарным знаком «Ибуфен».

Лекарственное средство «Ибуфен» — это жаропонижающая суспензия, специально разработанная для детей от 3 месяцев. Препарат не содержит сахара и красителей, что снижает риск развития аллергических реакций. Поэтому это жаропонижающее широко применяется при лечении заболеваний у детей.

10 июня специальная комиссия Антимонопольного комитета рассмотрела материалы дела «Польфармы» и производителя-нарушителя. Было вынесено предписание компании-нарушителю прекратить выпуск товаров с использованием обозначения схожего до степени смешения с товарным знаком «Ибуфен», принадлежащего компании «Польфарма» (Польша).

В ответ на данное предписание производитель-нарушитель предоставил официальное письмо о прекращении выпуска товаров с использованием обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком «Ибуфен».

Таким образом, «Польфарма», которая является одним из крупнейших производителей лекарственных препаратов и активных фармацевтических веществ в Центральной и Восточной Европе, Кавказе и Средней Азии, защитила свои авторские права на товарный знак «Ибуфен».

На правах рекламы.