Свободная экономическая зона «Нукус-фарм», специализировавшаяся на выпуске фармацевтической продукции, преобразована в свободную экономическую зону «Нукус», сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на указ президента.

Основной задачей СЭЗ «Нукус» определено привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для производства востребованной на внешних рынках импортозамещающей продукции. Срок ее функционирования составляет 30 лет. На территории СЭЗ будут действовать особые налоговый и таможенный режимы.

Участники свободной экономической зоны «Нукус-фарм» смогут получить статус участников СЭЗ «Нукус» без прохождения дополнительных процедур, за ними также сохраняются ранее предусмотренные льготы и преференции.