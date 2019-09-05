Самаркандский городской суд по уголовным делам приговорил руководителя строительной компании «Афросиёб хосият бегим макони» Олима (Умара) Раджабова к 11 годам тюремного заключения в колонии общего режима. Об этом «Газете.uz» сообщил и. о. главы пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

На открытом судебном процессе, прошедшем 4 сентября под председательством судьи Зарифы Ахмедовой, было рассмотрено уголовное дело и оглашен приговор в отношении подсудимых Олима Раджабова (1963 г. р.), Руслана Раджабова (1988 г. р.), Миралама Адилова (1964 г. р.), Файзулло Файзиева (1968 г. р.) (ранее судимы) и Шавката Аблакулова (1973 г. р.).

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах), частью 1 статьи 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг в особо крупном размере), пунктами «а» и «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, совершенные повторно или опасным рецидивистом по предварительному сговору группой лиц) и статьей 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса.

Руслану Раджабову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, Шавкату Аблакулову — 10 лет в колонии общего режима, Мираламу Адилову — 9 лет в колонии строгого режима, Файзулло Файзиеву — 7 лет в колонии общего режима.

Согласно приговору суда, материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, должен быть взыскан с подсудимых в солидарном порядке. Всего по судебному дело потерпевшими проходили 170 лиц.

В июне прошлого года «Газета.uz» писала о незаконных строительных работах в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО, а также о нарушениях, совершаемых застройщиками. Рядом с архитектурными памятниками строились многоэтажные жилые дома, угрожающие историческим зданиям.

В декабре 2016 года решением хокима «Афросиёб хосият бегим макони» получила разрешение на строительство двухэтажного торгово-бытового комплекса. Но вместо этого компания начала строить семиэтажное жилое здание. Квартиры в доме купили более 20 семей. После установления незаконности строительства суд принял решение о сносе дома.

Олим Раджабов и другие лица были задержаны в феврале. В мае семиэтажный дом начали сносить. Всего под демонтаж попали 18 многоквартирных домов, признанных незаконными постройками.