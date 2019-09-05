Официальное открытие генерального консульства Узбекистана в казахстанском Актау состоялось 30 августа, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В церемонии приняли участие посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, аким Мангистауской области Серикбай Трумов и генконсул Нодиржон Тургунов.

На следующий день, 31 августа, в генконсульстве прошли переговоры по поставке сельхозпродуктов из Узбекистана на рынки Мангистауской области, достигнуты предварительные договоренности на сумму свыше 2,5 млн долларов.

Генеральное консульство располагается по адресу: 130000, Республика Казахстан, Актау, 30-й микрорайон, коттедж 83/1. Телефоны: +77292777117, + 77775990050, +77775990051.

В консульский округ генконсульства в Актау входят Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области Казахстана, которые ранее относились к округу генконсульства в Алматы.