31 августа состоялась торжественная презентация новых телевизоров Artel. Три новых модели телевизоров Artel (43AU20H, 50AU20H, 55AU20H) уже сейчас готовы дарить наслаждение в ультрачетком разрешении 4К, но обо всем по порядку.

Google Assistant

С появлением Smart-телевизоров стало возможным напрямую подключаться к интернету и комфортно смотреть любимые фильмы и передачи онлайн. Но вместе с комфортом появилось и неудобство. В первых Smart-телевизорах для поиска медиа требовалось писать название прямо через пульт, что занимало слишком много времени. Позже появились беспроводные клавиатуры и специальные пульты для телевизоров. Они значительно облегчили задачу, но не подарили полный комфорт.

С голосовым помощником Google Assistant компания Artel дарит потребителям исключительный комфорт. Теперь для поиска любимых фильмов не нужно писать, достаточно лишь нажать на одну кнопку и произнести название. С Google Assistant новый телевизор Artel будет исполнять команды мгновенно, и, самое главное, делать это на узбекском языке. Можно настроить любой удобный язык и пользоваться практически неограниченными возможностями нового помощника.





Android TV 9.0

Компания Artel заключила договор с Google. Новое сотрудничество дает возможность напрямую работать с всемирно известной компанией и устанавливать на телевизоры Artel наиболее современную на данный момент операционную систему Android TV 9.0. Данная версия Android TV настолько нова, что телевизор Artel, возможно, окажется современнее некоторых смартфонов.

Кроме того, на новых телевизорах Artel уже предустановлены все нужные приложения компании Google и, разумеется, Google Play Market. Миллионы приложений, игр, музыкальных треков и фильмов ждут пользователя. Можно смотреть любимые передачи, слушать музыку и играть в любимые игры прямо на новом телевизоре Artel.

До конца 2019 года Artel планирует начать производить все модели Smart-телевизоров с новой операционной системой.





Технические характеристики

Новые модели телевизоров Artel практически ничем не уступают современным смартфонам. Оснащенные 2,25 гигабайтами оперативной памяти, телевизоры Artel способны поддерживать абсолютное большинство современных приложений. Кроме того, быстродействие телевизоров обеспечивает 4-ядерный процессор всемирно известного производителя Mediatek. Флэш-память новых телевизоров равна 16 гигабайтам. Этого достаточно, чтобы установить большое количество приложений.





4K Ultra HD — четырехкратная детализация

Новые телевизоры Artel обладают диагоналями экрана в 43 дюйма (109 см), 50 дюймов (127 см) и 55 дюймов (139 см) соответственно. Что примечательно, даже 43-дюймовый телевизор Artel поддерживает формат 4K.

Изображение на телевизорах Artel будет оставаться сверхчетким, даже если подойти к экрану вплотную. 4K-изображение с разрешением 3840 на 2160 пикселей является одним из наиболее детализированных в мире. Просмотр передач в формате Ultra HD способен буквально погрузить потребителя в самую гущу событий.





Новые телевизоры Artel — это абсолютные инновации в сфере производства отечественной электроники. Поддержка Android TV 9.0 дает полное право называть их одними из наиболее современных не только в Узбекистане, но и в мире. А значит, можно приобрести свой Artel и получить четырехкратное удовольствие от просмотра любимых телепередач.

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