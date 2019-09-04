МИД Узбекистана предупредил граждан страны, находящихся в Турции или желающих её посетить, о проведении в Стамбуле мероприятий по обеспечению правопорядка и верховенства закона.

На транспорте, по месту жительств и работы, а также в общественных местах регулярно проводятся рейды по выявлению и депортации из Турции нелегально находящихся иностранных граждан.

В целях недопущения случаев попадания узбекистанцев в разряд нелегалов генконсульство Узбекистана в Стамбуле провело встречи с руководством городского Управления безопасности и миграционной службы.

По утверждению турецких специалистов, большинство иностранных граждан не знают разницы между документами, дающими право на жительство (ikаmеt izni) и работу (çalişma izni) на территории страны.

Согласно закону, если иностранный гражданин, имеющий вид на жительство, захочет трудоустроиться, он дополнительно должен оформить себе документ, предоставляющий право на работу (çalişma izni). В противном случае он считается нарушителем закона, в связи с чем в его отношении будут предприниматься соответствующие меры.

С октября 2018 года правительство Турции приняло решение, разрешающее гражданам Узбекистана пребывать в стране без визы в течение 90 дней. Данный срок считается более чем достаточным для оформления и получения разрешения на работу или вида на жительство, отмечает МИД.

Кроме этого, есть возможность получения разрешения на работу (çalişma izni) до приезда в страну в дипломатических миссиях Турции за рубежом, заключив двухсторонний договор с турецким работодателем. Это значительно облегчит оформление разрешительных документов по прибытию в Турцию.

Генеральное консульство призвало граждан Узбекистана, находящихся в Турции или желающих её посетить, своевременно оформлять все необходимые документы и не нарушать установленные в стране законы и порядок.

При необходимости граждане Узбекистана могут обращаться в консульский отдел посольства Узбекистана в Анкаре: 0−312−441−17−46, e-mail: uzconsul.ankara@gmail.com, факс: +90 312 442 70 58) и генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле +90−212−323−20−37, факс: +90−212−312−20−40 и e-mail: uzbekconsul@yahoo.com.