Нападающий национальной сборной Узбекистана и российского клуба «Ростов» Эдор Шомуродов признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам августа.

24-летний Элдор Шомуродов был единогласно выбран лучшим игроком месяца как болельщиками, так и экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».

В августе «Ростов» одержал три победы — над казанским «Рубином» (2:1), самарскими «Крыльями Советов» (1:0), московским «Локомотивом» (2:1), также сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2) и проиграл «Уфе» (0:2). Элдор Шомуродов забил пять голов в пяти играх и вышел в лидеры гонки бомбардиров с семью мячами.

В 2017 году Элдор Шомуродов подписал контракт на 2,5 года с российским клубом «Ростов». Он дебютировал в гостевом матче третьего турнира против «Акмара» (1:0). В конце мая «Ростов» продлил с ним контракт на три года, а в июне — на пять лет.