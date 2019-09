В 2019—2020 учебном году в общеобразовательных школах Узбекистана будут обучаться более 6,17 миллиона учащихся (5,8 миллиона — в 2018 году), из них более 620 тысяч детей пошли в первый класс, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

По традиции каждый первоклассник получил подарок президента — ранец с необходимыми учебными принадлежностями (всего — 12). В этом году было уделено большое внимание качеству товаров, которые включены в подарки президента, отметили в МНО. Раньше родители жаловались на плохое качество портфелей, которые рвались через несколько дней после начала использования.

Для нового учебного года изданы 479 наименований учебников для 1-, 3-, 8- и 9-х классов и учебно-методические пособия. Общий тираж составил 36,5 миллиона копий. Основной упор при подготовке учебников и учебных пособий был сделан на «содержание и качество, отвечающее международным требованиям», указывается в сообщении.

В учебники были включены элементы международных программ оценки PISA (Programme for International Student Assessment) и TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). В них также включили игры, упражнения, задачи и задания, направленные на развитие логического мышления учащихся.

В учебниках «География», «Технология» и «Основы государства и права Республики Узбекистан» за 8-й класс внедрена технология QR-кода. С помощью кода учащиеся могут получить дополнительный учебный материал. Учебники истории обогащены картами, говорится в сообщении.