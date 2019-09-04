Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняется бывший заместитель хокима Яккабагского района Кашкадарьинской области Мансуру Туймаеву. Он пытался бульдозером снести двухэтажное здание с магазином и другими помещениями предпринимателя Бахриддина Исомова, который облил бензином и поджег его.

Уголовное дело в отношении экс-замхокима возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 192−1 (нарушение права частной собственности с причинением особо крупного ущерба) и пунктом «а» части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба). Мерой пресечения избрана подписка о надлежащем поведении.

Уголовное дело в отношении Бахриддина Исомова, первоначально обвиняемого по пунктам «г» и «л» части 2 статьи 97 через статью 25 УК (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах лица или его близких родственников в связи с выполнением им своего служебного или гражданского долга и из хулиганских побуждений), было переквалифицировано. Теперь он обвиняется по статье 98 через статью 25 (покушение на умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения). «Газета.uz» писала о его освобождении из-под стражи под залог.

Адвокат предпринимателя Музаффар Абидов рассказал, как добивался повторной психологической экспертизы подзащитного, чтобы установить наличие состояния аффекта во время совершения правонарушения.

В хокимияте Яккабагского района сообщили, что 30 августа Мансур Туймаев и Бахриддин Исомов помирились.