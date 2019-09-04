26 сентября во Дворце «Дружба народов» бизнес-школа Profi Training совместно с Министерством инновационного развития проведут конференцию «Инвестор: курс на Узбекистан» с участием международных экспертов.

С 2020 года, согласно указу президента, все компании с государственной долей в бюджете перейдут на МСФО. В силу вступит Налоговый кодекс в новой редакции и пройдет ряд сопутствующих изменений в экономической и финансовой сферах.

Прибегая к международному опыту и практике, можно предотвратить основные ошибки в работе с инвесторами, а также узнать об инструментах привлечения иностранных инвестиций и возможностях создания и роста бизнеса на пути трансформации государственных систем.

Конференция будет полезна:

стартаперам;

владельцам бизнеса;

предпринимателям;

финансистам;

экономистам;

бухгалтерам;

юристам;

аудиторам и налоговым консультантам.

Спикеры мероприятия:

представители Министерства инновационного развития Республики Узбекистан;

представители Министерства финансов Республики Узбекистан;

представители Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;

представители ACCA (Казахстан);

эксперт в области стартапов (Дубаи, Австралия);

эксперты Центрально-азиатского экономического форума (ЦАЭФ, Казахстан);

эксперты бизнес-школы Profi Training и многие другие.

Посещение мероприятия поможет увеличить инвестиции в Узбекистан, повысить финансовую грамотность специалистов, просветить и осведомить о сути проводимых в республике реформ экономической сферы.

Программа мероприятия:

иностранные инвестиции на пороге трансформации;

примеры мировой практики от международных экспертов;

финансовая система: границы, которые открываются;

бухгалтеры и финансисты — топ профессий 2020 года.

Цель конференции состоит в развитии человеческого капитала, повышении грамотности в области бизнеса и в развитии партнерства с международными участниками.

Это повод подать заявку и взглянуть на перемены по-новому.

Участие в конференции позволит слушателям:

запустить и масштабировать стартап;

разобраться в нюансах и возможностях при переходе на МСФО;

узнать, как привлекать иностранных инвесторов и какие гарантии их ждут;

стать подготовленным к возможным ситуациям при приватизации;

понять перспективы бизнеса на ближайшие пять лет;

приобрести полезные знакомства и расширить перспективы карьерного роста.

Конференция «Инвестор: курс на Узбекистан» — это:









Место проведения: Дворец «Дружба народов»

Дата и время проведения: 26 сентября, с 9:00 до 18:00

Организатор: бизнес-школа Profi Training и Министерство инновационного развития

Для участия в конференции необходима регистрация.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Сайт: uztraining.uz

Telegram: t.me/profi_training

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