26 сентября во Дворце «Дружба народов» бизнес-школа Profi Training совместно с Министерством инновационного развития проведут конференцию «Инвестор: курс на Узбекистан» с участием международных экспертов.
С 2020 года, согласно указу президента, все компании с государственной долей в бюджете перейдут на МСФО. В силу вступит Налоговый кодекс в новой редакции и пройдет ряд сопутствующих изменений в экономической и финансовой сферах.
Прибегая к международному опыту и практике, можно предотвратить основные ошибки в работе с инвесторами, а также узнать об инструментах привлечения иностранных инвестиций и возможностях создания и роста бизнеса на пути трансформации государственных систем.
Конференция будет полезна:
- стартаперам;
- владельцам бизнеса;
- предпринимателям;
- финансистам;
- экономистам;
- бухгалтерам;
- юристам;
- аудиторам и налоговым консультантам.
Спикеры мероприятия:
- представители Министерства инновационного развития Республики Узбекистан;
- представители Министерства финансов Республики Узбекистан;
- представители Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
- представители ACCA (Казахстан);
- эксперт в области стартапов (Дубаи, Австралия);
- эксперты Центрально-азиатского экономического форума (ЦАЭФ, Казахстан);
- эксперты бизнес-школы Profi Training и многие другие.
Посещение мероприятия поможет увеличить инвестиции в Узбекистан, повысить финансовую грамотность специалистов, просветить и осведомить о сути проводимых в республике реформ экономической сферы.
Программа мероприятия:
- иностранные инвестиции на пороге трансформации;
- примеры мировой практики от международных экспертов;
- финансовая система: границы, которые открываются;
- бухгалтеры и финансисты — топ профессий 2020 года.
Цель конференции состоит в развитии человеческого капитала, повышении грамотности в области бизнеса и в развитии партнерства с международными участниками.
Это повод подать заявку и взглянуть на перемены по-новому.
Участие в конференции позволит слушателям:
- запустить и масштабировать стартап;
- разобраться в нюансах и возможностях при переходе на МСФО;
- узнать, как привлекать иностранных инвесторов и какие гарантии их ждут;
- стать подготовленным к возможным ситуациям при приватизации;
- понять перспективы бизнеса на ближайшие пять лет;
- приобрести полезные знакомства и расширить перспективы карьерного роста.
Конференция «Инвестор: курс на Узбекистан» — это:
Место проведения: Дворец «Дружба народов»
Дата и время проведения: 26 сентября, с 9:00 до 18:00
Организатор: бизнес-школа Profi Training и Министерство инновационного развития
Для участия в конференции необходима регистрация.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Сайт: uztraining.uz
Telegram: t.me/profi_training
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