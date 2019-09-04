26 сентября во Дворце «Дружба народов» бизнес-школа Profi Training совместно с Министерством инновационного развития проведут конференцию «Инвестор: курс на Узбекистан» с участием международных экспертов.

С 2020 года, согласно указу президента, все компании с государственной долей в бюджете перейдут на МСФО. В силу вступит Налоговый кодекс в новой редакции и пройдет ряд сопутствующих изменений в экономической и финансовой сферах.

Прибегая к международному опыту и практике, можно предотвратить основные ошибки в работе с инвесторами, а также узнать об инструментах привлечения иностранных инвестиций и возможностях создания и роста бизнеса на пути трансформации государственных систем.

Конференция будет полезна:

  • стартаперам;
  • владельцам бизнеса;
  • предпринимателям;
  • финансистам;
  • экономистам;
  • бухгалтерам;
  • юристам;
  • аудиторам и налоговым консультантам.

Спикеры мероприятия:

  • представители Министерства инновационного развития Республики Узбекистан;
  • представители Министерства финансов Республики Узбекистан;
  • представители Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
  • представители ACCA (Казахстан);
  • эксперт в области стартапов (Дубаи, Австралия);
  • эксперты Центрально-азиатского экономического форума (ЦАЭФ, Казахстан);
  • эксперты бизнес-школы Profi Training и многие другие.

Посещение мероприятия поможет увеличить инвестиции в Узбекистан, повысить финансовую грамотность специалистов, просветить и осведомить о сути проводимых в республике реформ экономической сферы.

Программа мероприятия:

  • иностранные инвестиции на пороге трансформации;
  • примеры мировой практики от международных экспертов;
  • финансовая система: границы, которые открываются;
  • бухгалтеры и финансисты — топ профессий 2020 года.

Цель конференции состоит в развитии человеческого капитала, повышении грамотности в области бизнеса и в развитии партнерства с международными участниками.

Это повод подать заявку и взглянуть на перемены по-новому.

Участие в конференции позволит слушателям:

  • запустить и масштабировать стартап;
  • разобраться в нюансах и возможностях при переходе на МСФО;
  • узнать, как привлекать иностранных инвесторов и какие гарантии их ждут;
  • стать подготовленным к возможным ситуациям при приватизации;
  • понять перспективы бизнеса на ближайшие пять лет;
  • приобрести полезные знакомства и расширить перспективы карьерного роста.

Конференция «Инвестор: курс на Узбекистан» — это:



Место проведения: Дворец «Дружба народов»
Дата и время проведения: 26 сентября, с 9:00 до 18:00
Организатор: бизнес-школа Profi Training и Министерство инновационного развития

Для участия в конференции необходима регистрация.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Сайт: uztraining.uz
Telegram: t.me/profi_training

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