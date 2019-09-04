Хокимият Самаркандской области сообщил об увольнении руководителя отдела ветеринарии и развития животноводства Самарканда Ойбека Алламуродова и заведующего ветеринарным участком «Сиаб» Учкуна Раджабова из-за фактов отравления животных в махалле «Истикбол».

О случаях гибели собак и кошек, в том числе домашних, в социальных сетях сообщили жители Самарканда. Отравление произошло в преддверии международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари».

По итогам проведенной проверки хокимият признал: «В огромному сожалению, выяснилось, что это совершили должностные лица Самаркандского городского отдела ветеринарии и развития животноводства, на которых возложены задачи не истребления собак, а наоборот, их лечения, регистрации и своевременной вакцинации».

Результаты проверки направлены в прокуратуру Самаркандской области для принятия законных мер в отношении виновных лиц, говорится в сообщении.

Управление ветеринарии Самаркандской области и руководители его подразделений, а также заведующие ветучастками «строго предупреждены о недопущения подобных незаконных действий».

Областная администрация призвала жителей, ставших свидетелями негуманного отношения к животным, сообщать об этом по телефону горячей линии 1177 или через страницы хокимията области и города в социальных сетях и мессенджере Telegram.

Ранее отдел ветеринарии Самарканда через пресс-службу хокимията города официально признал «уничтожение рабочей группой бездомных собак с помощью приманок». При этом отдел подтвердил, что один из членов рабочей группы подкинул отравленную приманку домашней собаке. Факт отравления был запечатлен на видео. В отделе заявили, что сотрудник в данном случае действовал самовольно.

Рабочая группа была сформирована отделом ветеринарии и бригадой по отлову собак управления благоустройства хокимията города в связи с «увеличении числа беспризорных, бродячих собак в Самарканде», заявил отдел. В текущем году было зарегистрировано три случая нападения бродячих собак на людей и причинения им телесных повреждений, говорилось в сообщении.

«27 и 28 августа на улицах Рудаки, Гагарина, Навоийшох и Мирзо Улугбека в Самарканде и перед железнодорожным вокзалом 16 человек пострадали от нападения неизвестной собаки», — сообщил отдел ветеринарии. Видеозапись того, как водители двух автомобилей пытаются задавить эту собаку, появилась в интернете.

В период 28−31 августа рабочая группа обследовала 2905 домов в Самарканде и установила проживание в них 1003 собак. 262 собаки были зарегистрированы и вакцинированы против бешенства. Остальные собаки (741) были привиты от бешенства ранее в этом году.

Отдел по отлову безнадзорных животных был создан при управлении благоустройства Самарканда в 2011 году. В его штате работают три человека.

Случаи жестокого отлова и истребления животных — распространенное явление в Узбекистане. В прошлом году «Газета.uz» писала об истреблении животных в Пахтакоре (Джизакская область), которое длилось годами.

Недавно мы публиковали репортаж о работе службы отлова бродячих животных в Ташкенте, в котором говорилось о необходимости реформирования системы отлова, которая сейчас способствует негуманному отношению к животным.

Постановлением президента Узбекистана от 7 июня было поручено критически изучить деятельность, связанную с отловом и содержанием безнадзорных животных. В частности намечено усовершенствовать правила содержания собак и кошек и правила отлова и временного содержания безнадзорных животных, обеспечив гуманное отношение к ним.

В мае поправками в Кодекс об административной ответственности был повышен штраф за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных — до 1−3 МРЗП (ранее от составлял всего 0,5−2 МРЗП). Первоначально планировалось ввести более жесткие санкции, однако депутаты не одобрили крупные штрафы.

Корреспонденты «Газеты.uz» в настоящее время готовят репортаж о случаях отравления животных в Самарканде.