Белорусская компания «Белкоммунмаш» поставила в Ташкент для тестирования электробус Е420 Vitovt Electro, сообщила компания «Тошшахартрансхизмат».
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат», электробус, способный преодолевать до 19 км на одной зарядке, планируется испытать на одном из самых коротких маршрутов — №41 (25-й квартал Чиланзар — Чиланзарский вещевой рынок). Уже подготовлены две зарядные станции.
Специальная комиссия изучит все аспекты эксплуатации электробуса в условиях климата Узбекистана, после чего будет рассматриваться вопрос о внедрении этого вида транспорта в Ташкенте.
О планах поставки электробуса в Ташкент стало известно в сентябре прошлого года, когда в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент этот вопрос обсуждали хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаева и директор «Белкоммунмаша» Владимир Король.
«Белкоммунмаш» — один их ведущих производителей подвижного состава городского электротранспорта (включая автобусы, троллейбусы и трамваи) и спецтехники в СНГ.
Тулкун Умаров
Во-первых они очень дорогие, во-вторых отработают аккомуляторы и утилизируй целую гору, а в третьих всего 19 км хода (или нолик потеряли) Для Ташкента экологичней автобусы на сжатом или сжиженном газе, гораздо дешевле и автобус свой и горючее своё а на выхлопе вода и СО2.
Но если автобус бесплатный то протестировать конечно можно.
Dima Gl
Сперва убрали везде троллейбусы, а теперь велосипед изобретают заново.