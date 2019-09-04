Белорусская компания «Белкоммунмаш» поставила в Ташкент для тестирования электробус Е420 Vitovt Electro, сообщила компания «Тошшахартрансхизмат».

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат», электробус, способный преодолевать до 19 км на одной зарядке, планируется испытать на одном из самых коротких маршрутов — №41 (25-й квартал Чиланзар — Чиланзарский вещевой рынок). Уже подготовлены две зарядные станции.

Специальная комиссия изучит все аспекты эксплуатации электробуса в условиях климата Узбекистана, после чего будет рассматриваться вопрос о внедрении этого вида транспорта в Ташкенте.

О планах поставки электробуса в Ташкент стало известно в сентябре прошлого года, когда в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент этот вопрос обсуждали хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаева и директор «Белкоммунмаша» Владимир Король.

«Белкоммунмаш» — один их ведущих производителей подвижного состава городского электротранспорта (включая автобусы, троллейбусы и трамваи) и спецтехники в СНГ.