Сегодня, 4 сентября, Самаркандский областной суд по уголовным делам начал открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела об убийстве семьи из пяти человек в Кушрабатском районе, сообщил «Газете.uz» исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Напомним, супруги — работник фермерского хозяйства и его жена-домохозяйка — и трое их сыновей были найдены в автомобиле Damas с признаками убийства в мае в Самаркандской области. Спустя пять дней Генеральная прокуратура сообщила о задержании подозреваемых — четверых безработных мужчин, проживающих в той же махалле, что и жертвы.

Подсудимый Голиб Ташанов (1981 г. р.) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 97 (умышленное убийство), 164 (разбой), 267 (угон транспортного средства), 270 (культивирование запрещённых к возделыванию культур) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса Узбекистана.

Подсудимый Жахонгир Усмонов (1993 г. р.) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 97, 164, 267 и 276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами без цели сбыта) УК.

Подсудимые Шамшиддин Эсонбоев (1995 г. р.) и Хабибулло Нурманов (1996 г. р.) обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 97, 164 и 267 Уголовного кодекса.

Уголовное дело рассматривает состав суда под председательством судьи Верховного суда Икрама Муслимова и судей О. Арабова и Э. Эргашева. Судебный процесс продолжается, отметил Азиз Абидов.