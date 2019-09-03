Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана 30 августа объявила результаты первого рейтинга общеобразовательных школ страны. Как сообщила инспекция, при получении данных не обошлось без фальсификаций, из-за чего рейтинг пришлось пересматривать.

Госинспекция начала составлять национальный рейтинг школ, проводимый на выборочной основе в разрезе районов и городов, согласно указу президента, с этого года. В апреле были проведены контрольные работы и опросы в 956 общеобразовательных учреждениях.

Рейтинг основан на четырех показателях: степень образовательной подготовки и показатель качества знаний по общеобразовательным предметам выпускников; степень знаний учеников 9-го класса; доля учителей высшей и первой категории; результаты опроса учеников и педагогического коллектива.

Рабочая группа путем жеребьевки выбрала по одному 9-му классу, учащиеся написали диктант по родному языку и контрольную работу по математике. Всего планировалось охватить 25277 учеников, в итоге было охвачено 24984, или 98,8% (остальные не участвовали по уважительным и неуважительным причинам).

Топ-10 рейтинга школ

27-я школа Гиждуванского района Бухарской области (86,08 балла); 1-я школа Гурленского района Хорезмской области (85.47); 30-я школа Булакбашинского района Андижанской области (83.99); 66-я школа Узбекистанского района Ферганской области (82.61); 7-я школа Папского района Наманганской области (80.86); 41-я школа Гурленского района Хорезмской области (80.23); 37-я школа Узбекистанского района Ферганской области (79.13); 23-я школа Наманганского района Наманганской области (78.97); 23-я школа Уйчинского района Наманганской области (78.41); 26-я школа Касбинского района Кашкадарьинской области (78.35).

В топ-20 лучших общеобразовательных учреждений вошли 7 школ Хорезма, 4 — Наманаганской области, 4 — Ферганской, 2 — Бухарской, по 1 из Андижанской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.

Среди 20 худших — 10 школ Самарканда, 6 школ Ташкентской области, 2 школы Кашкадарьинской области, а также по 1 школе в Бухарской и Навоийской областях.

Среди регионов лидируют Наманганская, Хорезмская и Навоийская области, самые низкие показатели — у Каракалпакстана, Самаркандской и Ташкентской области.

Подробности о фальсификациях, приведших к пересмотру рейтинга, были озвучены на совещании 30 августа под председательством заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова.

Начальник главного управления госинспекции Аюбхон Раджиев сообщил, что одной из основных задач рейтинга является подготовка страны к получению позитивных результатов в международных программах оценки уровня знаний учащихся (PISA — международная программа по оценке знаний 15−16-летних учащихся, TIMSS — оценка грамотности учащихся 4-х и 8-х классов по математике и естественным наукам, PIRLS — оценка уровня и качества чтения текстов среди учащихся начальных классов). Для этого нужно обеспечить объективность и прозрачность результатов рейтинга.

По словам Аюбхона Раджиева, рабочая группа установила факты снятия копий вопросников по математике и использование корректирующих замазок в Кашкадарьинской (2 школы), Джизакской (1) и Наманганской (1) областях.

Кроме того, было выявлено 6 случаев, когда в классы вместо участников контрольных работ тайно допускались другие учащиеся: в Кашкадарьинской области — 6 случаев, в Ферганской — 6, в Навоийской и Сурхандарьинской областях — по 5, в Наманганской области — 4, в Бухарской и Хорезмской областях — по 3, в Андижанской области — 1.

Преподаватели родного языка в вузах и академических лицеях при них участвовали в проведении диктанта для 9-х классов и их проверке. В некоторых областях из-за необъективной оценки диктантов искусственно была завышена успеваемость учащихся (на 10−20%) и показатели качества знаний (на 15−25%).

Наиболее явно это было выражено в Хорезмской области (21,6% / 24,6%), Ферганской (17,7 / 22,7), Андижанской области (14,5 / 18,4), Ташкенте (13,8 / 15,4) и Навоийской области (11,2 / 14).

В результате во всех 956 школах результаты были перепроверены госинспекцией.

Руководителям региональных отделов народного образования и директорам школ поручено принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем.