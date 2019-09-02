Министерство финансов совместно с Государственным налоговым комитетом при содействии Международного валютного фонда, Всемирного банка, международных и национальных экспертов подготовило проект Налогового кодекса в новой редакции.

Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве финансов, Налоговый кодекс в новой редакции становится документом прямого действия. Для этого в него включены положения подзаконных актов, регламентирующих вопросы налогообложения, включая ставки налогов. Документ основан на проверенных практикой принципах, подходах взимания налогов и использовании опыта других стран.

Сохранена действующая структура Налогового кодекса, предусматривающая разделение на общую часть (вопросы налогового администрирования) и особенную часть (основные правила исчисления и уплаты налогов).

Основные концептуальные изменения в проекте нового кодекса:

I. Отмена специальных налоговых режимов. В частности, для:

рынков — с переводом их на уплату общеустановленных налогов;

лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность, — с введением для них уплаты налога на доходы физических лиц. При этом предусматривается снижение размера государственной пошлины, взимаемой за право осуществления данной деятельности;

адвокатских бюро и фирм — с переводом их на уплату общеустановленных налогов, сохранив статус некоммерческой организации только за коллегией адвокатов;

сельскохозяйственных товаропроизводителей — с переводом их на уплату общеустановленных налогов или налога с оборота. При этом для данной категории налогоплательщиков устанавливаются «нулевая» ставки по налогу на прибыль и предусматривается освобождение от налога на имущество;

для индивидуальных предпринимателей сохраняется порядок уплаты налога с дохода физических лиц в фиксированной сумме. При этом им предоставляется право выбора уплаты налога на основе декларации, что позволит более справедливо распределить налоговую нагрузку и применять льготы, предоставленные по данному виду налога.

Из Налогового кодекса исключаются такие разделы, как государственная пошлина, сборы за право продажи отдельных видов товаров (алкогольная продукция). Их предлагается предусмотреть в отдельном законе «О государственной пошлине» (новая редакция).

II. Дополнения в Общую часть предусматривают:

д етализацию прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых органов;

етализацию прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых органов; новый порядок проведения налогового контроля , в рамках которого налоговым органам предоставля ет ся право на основе риск-анализа (без вмешательства инспектора) назначать камеральные, выездные проверки и налоговый аудит без согласования с уполномоченным органом;

налоговым органам предоставля ся право на основе риск-анализа (без вмешательства инспектора) назначать камеральные, выездные проверки и налоговый аудит без согласования с уполномоченным органом; детализацию порядка проведения налогового аудита, урегулирования налоговых споров в досудебном порядке, а также установление дифференцированных мер ответственности в зависимости от вида налогового правонарушения;

усиление ответственности налоговых органов за осуществление своевременного возврата суммы излишне уплаченного налога, с выплатой пени за несвоевременный возврат налога;

внедрение новых инструментов обеспечения уплаты налогов, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов на платной основе без участия коллегиальных органов (комиссий);

а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов на платной основе без участия коллегиальных органов (комиссий); установление норм по противодействию уклонению от налогообложения, включая правила по «переквалификации сделок», отмену «лжесделок», непредставление вычетов по мошенническим сделкам;

III. Дополнения в Особенную часть предусматривают совершенствование механизма исчисления и порядка уплаты налогов, а также конкретизацию и упорядочение всех элементов налогообложения.

В новой редакции Налогового кодекса предусматривается 9 видов налогов, а для небольших компаний (с оборотом до 1 млрд сумов) сохраняется специальный налоговый режим в виде налога с оборота.

Основные изменения по исчислению и уплате налогов

По налогу на добавленную стоимость:

предоставляется право на возврат « от рицательного» сальдо по НДС всем налогоплательщикам после проведения камеральной проверки . Предусматривается и упрощенный порядок его возврата для крупнейших налогоплательщиков. В настоящее время «отрицательно е » сальдо по НДС возвращается только экспортерам ;

право на возврат « рицательного» сальдо по НДС всем налогоплательщикам после проведения камеральной проверки упрощенный порядок возврата для крупнейших налогоплательщиков. настоящее время «отрицательно » сальдо по НДС возвращается только экспортерам вв одится единовременный зачет НДС при приобретении (возведении) объектов основных средств, включая объекты недвижимости . Сейчас зачет осуществляется равными долями в течение последовательных 12 месяцев, а по объектам недвижимости — в течении 36 месяцев;

единовременный зачет НДС при приобретении (возведении) объектов основных средств, включая объекты недвижимости Сейчас зачет осуществляется равными долями в течение последовательных 12 месяцев, а по объектам недвижимости — в течении 36 месяцев; предлагается осуществлять возврат НДС по упрощенной схеме посольствам и международным организациям, имеющим право на освобождение, взамен действующего порядка реализации им товаров (услуг)со стороны хозяйствующих субъектов без НДС;

вводится налого обложени е электронных услуг, оказываемых нерезидентами ;

обложени электронных услуг, оказываемых нерезидентами вводится НДС на услуги по сдаче государственного имущества в аренду, что позволит создать конкуренцию с частным сектором;

предусматриваются меры, направленные на предотвращение мошеннических действий со стороны налогоплательщиков, в том числе в случаях безвозмездной передачи, приобретения товарно-материальных ценностей для нужд руководителей (учредителей) или членов их семей и других;

предусматриваются сроки представления расчетов и уплаты. Так, для небольших хозяйствующих субъектов (оборот менее 1 млрд сумов в квартал) срок представления расчета установлен ежеквартально взамен ежемесячного его представления;

По налогу на прибыль:

предлагается отказаться от каскадного налогообложения дивидендов путем внедрения механизма зачета по ранее обложенным суммам такого дохода;

вводится порядок налогообложения процентов у их получателей, а не у источника выплаты;

индивидуальным предпринимателям предоставляется право выбора упрощенного порядка определения налоговой базы в размере 25% от выручки;

ввод я тся единовременны е амортизационны е вычет ы при приобретении технологического оборудования или объектов недвижимости с отменой льготы в части уменьшения налогооблагаемой прибыли на сумму средств, направляемых на их приобретение;

тся единовременны амортизационны вычет при приобретении технологического оборудования или объектов недвижимости с отменой льготы в части уменьшения налогооблагаемой прибыли на сумму средств, направляемых на их приобретение; отменяются справки по авансовым платежам . Они будут рассчитывать ся по итогам предыдущего квартала только крупны ми налогоплательщик ами.

По налогу на имущество и земельному налогу:

предлагается введение пониженных ставок налога по отдельным объектом (земельным участком) с отменой предоставленных льгот для повышения качества учета данных объектов;

исключается из объекта налогообложения налогом на имущество оборудование, не введенное в действие в установленный срок;

вводится порядок исчисления земельного налога исходя из нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий для юридических лиц, имеющих земельные участки сельхозназначения не являющиеся плательщиками единого земельного налога.

По налогу за пользование водными ресурсами:

предусматривается порядок применения повышенных ставо к налога ( в пятикратном размере ) при использовании воды:

налога в пятикратном размере при использовании воды: сверх установленных лимитов водопользования — в части такого превышения;

в части такого превышения; без разрешительных документов;

предприятиями, осуществляющими мойку автотранспортных средств , — из поверхностных источников.

По другим видам налогов внесены уточнения в категории плательщиков, объект налогообложения и порядок определения налогооблагаемой базы.

Принять участие в обсуждении законопроекта о новом Налоговом кодексе можно до 17 сентября.