Министерство финансов совместно с Государственным налоговым комитетом при содействии Международного валютного фонда, Всемирного банка, международных и национальных экспертов подготовило проект Налогового кодекса в новой редакции.
Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве финансов, Налоговый кодекс в новой редакции становится документом прямого действия. Для этого в него включены положения подзаконных актов, регламентирующих вопросы налогообложения, включая ставки налогов. Документ основан на проверенных практикой принципах, подходах взимания налогов и использовании опыта других стран.
Сохранена действующая структура Налогового кодекса, предусматривающая разделение на общую часть (вопросы налогового администрирования) и особенную часть (основные правила исчисления и уплаты налогов).
Основные концептуальные изменения в проекте нового кодекса:
I. Отмена специальных налоговых режимов. В частности, для:
- рынков — с переводом их на уплату общеустановленных налогов;
- лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность, — с введением для них уплаты налога на доходы физических лиц. При этом предусматривается снижение размера государственной пошлины, взимаемой за право осуществления данной деятельности;
- адвокатских бюро и фирм — с переводом их на уплату общеустановленных налогов, сохранив статус некоммерческой организации только за коллегией адвокатов;
- сельскохозяйственных товаропроизводителей — с переводом их на уплату общеустановленных налогов или налога с оборота. При этом для данной категории налогоплательщиков устанавливаются «нулевая» ставки по налогу на прибыль и предусматривается освобождение от налога на имущество;
- для индивидуальных предпринимателей сохраняется порядок уплаты налога с дохода физических лиц в фиксированной сумме. При этом им предоставляется право выбора уплаты налога на основе декларации, что позволит более справедливо распределить налоговую нагрузку и применять льготы, предоставленные по данному виду налога.
Из Налогового кодекса исключаются такие разделы, как государственная пошлина, сборы за право продажи отдельных видов товаров (алкогольная продукция). Их предлагается предусмотреть в отдельном законе «О государственной пошлине» (новая редакция).
II. Дополнения в Общую часть предусматривают:
- детализацию прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых органов;
- новый порядок проведения налогового контроля, в рамках которого налоговым органам предоставляется право на основе риск-анализа (без вмешательства инспектора) назначать камеральные, выездные проверки и налоговый аудит без согласования с уполномоченным органом;
- детализацию порядка проведения налогового аудита, урегулирования налоговых споров в досудебном порядке, а также установление дифференцированных мер ответственности в зависимости от вида налогового правонарушения;
- усиление ответственности налоговых органов за осуществление своевременного возврата суммы излишне уплаченного налога, с выплатой пени за несвоевременный возврат налога;
- внедрение новых инструментов обеспечения уплаты налогов, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов на платной основе без участия коллегиальных органов (комиссий);
- установление норм по противодействию уклонению от налогообложения, включая правила по «переквалификации сделок», отмену «лжесделок», непредставление вычетов по мошенническим сделкам;
III. Дополнения в Особенную часть предусматривают совершенствование механизма исчисления и порядка уплаты налогов, а также конкретизацию и упорядочение всех элементов налогообложения.
В новой редакции Налогового кодекса предусматривается 9 видов налогов, а для небольших компаний (с оборотом до 1 млрд сумов) сохраняется специальный налоговый режим в виде налога с оборота.
Основные изменения по исчислению и уплате налогов
По налогу на добавленную стоимость:
- предоставляется право на возврат «отрицательного» сальдо по НДС всем налогоплательщикам после проведения камеральной проверки. Предусматривается и упрощенный порядок его возврата для крупнейших налогоплательщиков. В настоящее время «отрицательное» сальдо по НДС возвращается только экспортерам;
- вводится единовременный зачет НДС при приобретении (возведении) объектов основных средств, включая объекты недвижимости.Сейчас зачет осуществляется равными долями в течение последовательных 12 месяцев, а по объектам недвижимости — в течении 36 месяцев;
- предлагается осуществлять возврат НДС по упрощенной схеме посольствам и международным организациям, имеющим право на освобождение, взамен действующего порядка реализации им товаров (услуг)со стороны хозяйствующих субъектов без НДС;
- вводится налогообложение электронных услуг, оказываемых нерезидентами;
- вводится НДС на услуги по сдаче государственного имущества в аренду, что позволит создать конкуренцию с частным сектором;
- предусматриваются меры, направленные на предотвращение мошеннических действий со стороны налогоплательщиков, в том числе в случаях безвозмездной передачи, приобретения товарно-материальных ценностей для нужд руководителей (учредителей) или членов их семей и других;
- предусматриваются сроки представления расчетов и уплаты. Так, для небольших хозяйствующих субъектов (оборот менее 1 млрд сумов в квартал) срок представления расчета установлен ежеквартально взамен ежемесячного его представления;
По налогу на прибыль:
- предлагается отказаться от каскадного налогообложения дивидендов путем внедрения механизма зачета по ранее обложенным суммам такого дохода;
- вводится порядок налогообложения процентов у их получателей, а не у источника выплаты;
- индивидуальным предпринимателям предоставляется право выбора упрощенного порядка определения налоговой базы в размере 25% от выручки;
- вводятся единовременные амортизационные вычеты при приобретении технологического оборудования или объектов недвижимости с отменой льготы в части уменьшения налогооблагаемой прибыли на сумму средств, направляемых на их приобретение;
- отменяются справки по авансовым платежам.Они будут рассчитываться по итогам предыдущего квартала только крупными налогоплательщиками.
По налогу на имущество и земельному налогу:
- предлагается введение пониженных ставок налога по отдельным объектом (земельным участком) с отменой предоставленных льгот для повышения качества учета данных объектов;
- исключается из объекта налогообложения налогом на имущество оборудование, не введенное в действие в установленный срок;
- вводится порядок исчисления земельного налога исходя из нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий для юридических лиц, имеющих земельные участки сельхозназначения не являющиеся плательщиками единого земельного налога.
По налогу за пользование водными ресурсами:
- предусматривается порядок применения повышенных ставок налога (в пятикратном размере) при использовании воды:
- сверх установленных лимитов водопользования — в части такого превышения;
- без разрешительных документов;
- предприятиями, осуществляющими мойку автотранспортных средств, — из поверхностных источников.
По другим видам налогов внесены уточнения в категории плательщиков, объект налогообложения и порядок определения налогооблагаемой базы.
Принять участие в обсуждении законопроекта о новом Налоговом кодексе можно до 17 сентября.