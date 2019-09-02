Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пост политика на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство заложило и реализовало «стратегическую основу развития» страны, в связи с чем он считает, что «выполнил свою миссию».

«Для меня было большой честью и огромной ответственностью защищать интересы нашей страны на посту премьер-министра Грузии. Я был и буду членом „Грузинской мечты“ (правящая партия Грузии — ред.) и преданным солдатом нашей страны», — написал он.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что должность премьера может занять глава МВД Георгий Гахария.

Отмечается, что отставки Георгия Гахарии требовали участники протестов, разгоревшихся в Грузии в июне. Причиной послужило то, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. С 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией.

Мамука Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с 20 июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов.

По закону после отставки премьера слагает полномочия весь Кабинет Министровю Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Кандидатуру в премьер-министры может выдвинуть партия, получившая на выборах наилучший результат (сейчас это «Грузинская мечта»).

В течение двух недель после ухода главы правительства парламент должен выразить доверие новому претенденту на пост, его составу кабмина и программе.