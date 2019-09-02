Хокимият Ташкента совместно с велосообществом Узбекистана 30 августа провели первую ночную велопрогулку по городу. По данным столичной администрации, в ней приняли участие более 700 человек. Ожидается, что подобные мероприятия увеличат число велосипедистов на улицах Ташкента и привлекут внимание к проблемам велоинфраструктуры. Корреспондент «Газеты.uz» была среди участников заезда.

Стартовый сигнал автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел тонет в радостных криках велосипедистов. Мы начинаем движение от площади Дружбы народов и направляемся в сторону мечети Сузук-ота. На длинной деревянной жерди, привязанной к телу одного из велосипедистов, реет флаг Узбекистана.

Сборы начались за два часа до старта, в восемь вечера. Под развевающимися флагами и водной пылью фонтанов редели ряды прокатных велосипедов. В центре площади под музыку проводятся велоконкурсы. Я успеваю только на конкурс лучшего велотрюка. Победителя из числа нескольких подростков выбирает толпа.





Фото: Юрий Храмов / Велосообщество Узбекистана.

Инициатором велопрогулки стало велосообщество Узбекистана во главе с Искандером Ахмедовым. По его словам, в велопрогулке приняли участие более 100 членов сообщества.

Идея родилась в декабре прошлого года. Искандер Ахмедов рассказывает, что хокимият заинтересовался мероприятием. Договориться с администрацией удалось за 15 минут.

«Нам предложили помощь в более масштабной организации мероприятия, нежели мы сами могли это сделать. Мы выбрали 30 августа, потому что это самая близкая дата ко Дню независимости. Мы хотели, чтобы это было первое мероприятие, которое посетят наши сограждане во время праздничных гуляний», — заявил он.

Подготовка к велопрогулке заняла более двух месяцев. За это время было снято три рекламных ролика с участием городского, шоссейного и горного велосипедов.

Велосипедист Шавкат на черном «кубике» рассказывает, что использует велосипед в качестве транспорта. Ежедневно он проезжает не менее 24 км. Шавкат, как и все члены велосообщества, надеется, что подобные прогулки привлекут внимание к проблеме отсутствия нормальной велосипедной инфраструктуры в городе.

В хокимияте Ташкента «Газете.uz» сообщили, что велопробег был организован с целью популяризировать велосипед. «Мы также хотели, чтобы жители города и его гости могли другими глазами посмотреть на ночной Ташкент», — подчеркнули в городской администрации.





Фото: Юрий Храмов / Велосообщество Узбекистана.

В колонне велосипедистов, движущейся по улице, чувствуешь себя полноценным, а не второстепенным участником дорожного движения. Щелкают переключатели скоростей, жужжат цепи, под седлами велосипедов мигают красные огни.

Каждый рвется вперед к началу колонны. Нас настолько много, что боишься столкнуться с соседом. Лучше о таком и не думать! Один раз чуть не въезжаю в арык (они представляют опасность для любого участника дорожного движения и по идее должны закрываться решеткой).

На всем маршруте нас провожают камеры пешеходов, водители автомобилей на встречной полосе приветствуют криками и аплодисментами.

Мы сворачиваем на каменную мостовую к мечети Хазрати Имам. Ехать по ней сложно из-за сильной вибрации велосипеда от камней. На подъезде к лестницам мечети питьевые фонтанчики, вокруг которых собираются участники.

Колонна останавливается на двадцатиминутный привал, после чего возвращается на дорогу. На вершине крутого спуска велосипедисты собираются за сопровождающими машинами и мотоциклами ОВД. Отсюда мы ринемся к финишу.

В середине колонны велосипедистов значительно меньше. Рядом проносится мужчина на электросамокате. Именно такое количество альтернативного автомобилю транспорта хочется видеть на улицах города.





Фото: Юрий Храмов / Велосообщество Узбекистана.

Маршрут протяженностью 15 км заканчивается на месте старта. Участники собираются для группового фото на площади. Прокатные велосипеды грузят в «Газели».

Участница велопрогулки Ольга, сдавая арендованный велосипед, поделилась с корреспондентом «Газеты.uz» мыслями о заезде. Она посетовала, что люди, использующие велосипед в качестве повседневного транспорта, вынуждены ездить по проезжей части, подвергая себя опасности, или по тротуарам, что также неудобно.

Оптимальным решением могли бы стать обособленные и от пешеходной, и от проезжей частей велодорожки. Ширина улиц Ташкента вполне позволяет это сделать без ущерба для движения автотранспорта.

Ольга также считает, что при прокате велосипеда обязательно нужен шлем. «Многие думают, что шлем — это лишняя предосторожность. Но это не так. Он меня несколько раз спасал». Самый нелепый, по ее словам, случай был, когда она с другом возвращалась с загородной поездки и уснула прямо за рулем велосипеда. Если бы не шлем, она бы разбила голову при падении.

Председатель велосообщества Искандер Ахмедов подчеркнул, что главные цели велопрогулки — популяризировать велосипед как вид транспорта, изменить отношение горожан к велосипеду как к средству передвижения и привлечь внимание к проблемам велосипедной инфраструктуры.

«[Велосипед] — это не только средство развлечения. Это лучше, чем машина. Велосипед — это экономически выгодно… Меньше вреда экологии, пропаганда здорового образа жизни, меньше затрат на строительство автомобильных дорог и на здравоохранение», — сказал он.

В хокимияте Ташкента отметили, что велопрогулка должна стать толчком для развития велоинфраструктуры в городе. Подобные мероприятия намечено проводить в будущем. Но пока не более четырех раз в год.

А сейчас… только появившиеся в городе велодорожки не пользуются популярностью из-за непродуманности и игнорирования особенностей организации велодорожек.