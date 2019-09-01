День независимости — это праздник высоких стремлений, побед и созидания, в котором отражается богатое историческое наследие, самобытность культуры и широта души узбекского народа. Сегодня Узбекистан все увереннее и шире открывается мировому сообществу, обмениваясь опытом и обретая репутацию надежного партнера на международной арене.





По случаю 28-й годовщины Независимости Узбекистана Dream City Development желает всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия для всех семей. Компания искренне желает, чтобы каждый день жизни узбекистанцев был наполнен радостью, дружеским теплом и новыми достижениями. Пусть эти достижения станут прочным фундаментом в строительстве светлого будущего, которым будет гордиться следующее поколение.

Компания желает больших успехов в деятельности, удач и свершений во всех начинаниях во благо и процветание страны.

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