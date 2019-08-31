Представительница Узбекистана Мехринигор Абдурашидова завоевала Гран-при XII международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» в Самарканде.





Церемония награждения победителей и призеров состоялась в амфитеатре площади Регистан, где и проходило музыкальное событие.

Первого места удостоились дуэт «Комузчилар» из Кыргызстана и Парвиз Гасимов из Азербайджана. Победители получили денежные премии в размере 5 тысяч долларов, дипломы и памятные подарки.





Второе место заняли коллективы «Арчабил» из Туркменистана и «Хатан» из Монголии. Им вручены денежная премия в размере 3,5 тысячи долларов, дипломы и другие призы.





Дипломы фестиваля третьей степени и денежную премию в размере 2 тысяч долларов получили коллективы из Таджикистана и России, а также представители Узбекистана.





В этом году в конкурсной программе фестиваля участвовали музыкальные коллективы, исполнители и музыканты из 32 стран мира. Представители Аргентины, Мьянмы и островов Фиджи участвовали в «Шарк тароналари» впервые.

Церемония завершилась концертной программой отечественных мастеров искусств, молодых исполнителей и победителей фестиваля.