Японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо создаст концепцию дизайна реконструкции Государственного музея искусств Узбекистана, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры.

26 августа фонд подписал соответствующий договор с архитектором в Осаке. По его условиям, компания Тадао Андо проведет в музее концептуальное и эскизное проектирование, а после утверждения концепции дизайна — полную архитектурную реконструкцию здания.

«Уникальность проекта здания Государственного музея искусств Узбекистана проявляется не только в его размерах и сложностях форм, но и в своем происхождении, которое было почерпнуто из источника вдохновения. Считаю, что Государственный музей искусств Узбекистана должен выступать символом ренессанса и надежды», — рассказал Тадао Андо.

Среди известных проектов японского архитектора — Teatro Armani в Милане, Музей современного искусства Fort Worth в Техасе, Музей искусств Chichu в Наосиме и другие.

Государственный музей искусств был открыт в Ташкенте в 1918 году, его нынешнее здание сдано в эксплуатацию в 1974 году. В июне музей закрылся на реконструкцию.