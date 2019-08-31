Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 31 августа принял вновь назначенного посла Японии Ёшинори Фуджияму, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол вручил министру копии верительных грамот. Глава МИДа поздравил посла с назначением и пожелал плодотворной работы.

На встрече министр Абдулазиз Камилов и Ёшинори Фуджияму обсудили предстоящие визиты на высшем и высоком уровнях. Они выразили уверенность, что запланированные встречи послужат активизации узбекско-японского диалога.

Предыдущим послом Японии в Узбекистане был Нобуаки Ито.