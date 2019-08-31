Президент Шавкат Мирзиёев 28 августа подписал указ о награждении в связи с 28-летием независимости Узбекистана группы работников сфер науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры и искусства.

В числе награжденных медалью «Шухрат» — врач-отоларинголог частной клиники «Лор плюс сервис» Юнусабадского района Ташкента Сергей Тобиас.

В июле Сергей Тобиас, несмотря на то, что не является реаниматологом, спас двухлетнего Умара Нуриллаева, когда родители принесли его в состоянии клинической смерти. Видео случившегося распространилось в социальных сетях и вызвало множество положительных откликов.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов наградил Сергея Тобиаса нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».