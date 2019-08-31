Серебряный призер Олимпиады-2016 Бектемир Меликузиев одержал досрочную победу над мексиканцем Адрианом Луна Флоресом в рамках боксерского вечера в Пасадена (Калифорния, США) в субботу.

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Уже на первой минуте боя 23-летний уроженец Ферганской области (2−0, 2 KO) точно попал в корпус 29-летнего соперника (22−7−1, 14 KO) и тот присел на настил ринга. Через 30 секунд Бектемир Меликузиев еще раз нанес акцентированный удар в печень соперника, который упал на ринг, корчась от боли. Судьи объявили победу чистым нокаутом в первом раунде (2:13).

Ожидается, что следующий бой узбекистанского боксера, выступающего в полутяжелом весе, станет 10-раундовым.

Фото: Golden Boy Boxing / Facebook.

«Не проблема. 10 раундов — это 10 раундов. Для меня нет разницы. Я не думаю, что есть много людей, которые смогут выстоять 10 раундов со мной», — заявил спортсмен.

По его словам, к пятому поединку он хочет получить бой за чемпионский титул.

В другом боксерском шоу 27-летний узбекистанец Хуршидбек Нормутов (9−0, 3 KO) одержал победу над 38-летним американцем Уолтером Райтом (17−7, 8 КО) и завоевал титул чемпионский титул Североамериканской боксерской ассоциации WBA NABA в полусреднем весе.





В 8-раундовом поединке уроженец Андижана победил единогласным решением судей (80−72, 80−72, 79−73).