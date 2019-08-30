«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты интересных салатов.

Салат с кукурузой и фасолью





Сытный салат из красной фасоли и кукурузы может стать отличным перекусом или даже прекрасной заменой ужина.

Теплый салат со стейком





Теплый салат со стейком — это отличный вариант готового блюда или дополнения к нему. Салат отлично сочетается с необычайно вкусным соусом и нежными кусочками стейка.

Салат с инжиром и рукколой





Безумство красок и ароматов в одной тарелке. За 10 минут можно приготовить потрясающий салат: пряный, с нотками бальзамика, дополненный сыром и орешками — невозможно оторваться.

Марокканский томатный салат





Самые простые ингредиенты в лучшем исполнении. Благодаря особым специям салат получается изумительно вкусным и готовится за считанные минуты.

Греческий салат с пастой





Зачем выбирать между пастой и салатом, когда можно их совместить? Приготовление салата не отнимет много времени, но готовое блюдо с оливками, помидорами и огурцами никого не оставит равнодушным.

Мясной салат с соусом песто





Сочетание огурцов и помидоров еще никому не надоедало. А если вдобавок заправить салат ароматным соусом песто,то салат получится красочным и аппетитным.

Салат с баклажанами с гранатово-йогуртовой заправкой





Интересная заправка может превратить даже простое блюдо из баклажанов в необычное и запоминающееся. Гранатово-йогуртовая заправка подходит почти к любому салату или закуске.

Теплый салат из баклажанов и брынзы





Сочетание баклажанов и помидоров — это всегда беспроигрышный вариант. Если к ним добавить еще фету или брынзу, то салат получится очень вкусным.