29 августа состоялась пресс-конференция, где представители компаний-застройщиков Murad Buildings и Özgüven презентовали архитектурный план объекта, рассказали о новых деталях строительства здания, преимуществах первого небоскреба и старте продаж элитного жилья.





Во время презентации было объявлено официальное название первого небоскреба страны — Nest One. Оно вытекает из выбранной концепции проекта «Небо для всех», а также олицетворяет собой уют и надежное гнездо для его жителей и гостей.

В небоскребе спроектировано 746 квартир класса люкс. На нижних этажах предусмотрена парковка для автомобилей. Продажа недвижимости в наиболее высоком и многофункциональном здании Узбекистана стартует 14 сентября.





Будущий небоскреб будет состоять из 51 этажа, возвышаться на 266,5 м и обладать всеми удобствами, необходимыми для комфортной жизни. Исходный проект здания предусматривал высоту в 215 м, однако после анализа грунта и ряда симуляций, проведенных в Германии и Турции, высота была увеличена до 266,5 м, что на 51,5 м выше, чем заявлялось на предыдущей встрече с прессой. В ясную погоду с верхних этажей Nest One будет открываться вид на город радиусом около 100 км. По предварительным подсчетам, завершение строительства и обустройство жилых, деловых и общественных зон запланировано к декабрю 2021 года.





Основатель и руководитель Murad Buildings Мурад Назаров отметил, что Nest One подарит своим жителям новый уровень комфорта благодаря продуманным архитектурным решениям и инфраструктуре, отвечающим мировым стандартам качества.

«Могу с уверенностью сказать, что мы строим особенное здание, которое будет обладать беспрецедентными для Узбекистана характеристиками и удобствами. Сегодня потребитель все больше ценит свое личное время, которое хочет провести с пользой. Первый в своем роде проект Nest One предоставит такую возможность. Вы, наверное, замечали по городу билборды с надписью „Квартиры площадью 3 тысячи кв. м“ и задавались вопросом, что же это значит? Именно эти 3 тысячи кв. м являются эксклюзивной особенностью Nest One. Эта площадь распределена между 33 общественными пространствами, среди которых гостевые комнаты, конференц-холлы, SPA-салон, фитнес-центр, кинотеатр, детские игровые зоны, бассейн, лаундж-зона, смотровая площадка, камера хранения, библиотека и коворкинг-центр. Все это находится на единой территории площадью около 1,5 га и будет доступно всем жителям в рамках единой системы управления», — отметил Мурад Назаров.





«Все конструкционные расчеты здания, а также испытания на прочность при землетрясении завершены. Мы проводили тесты на землетрясение в Стамбульском университете, что дало нам уверенность, что здание выдержит землетрясение силой до девяти баллов. Мы также провели симуляционные ветровые испытания объекта в Германии. Ветровые потоки на каждом этаже здания были рассчитаны на тренажерах. В результате этих испытаний детально была рассчитана фасадная система нашего здания. Особое внимание мы уделили огнестойкости небоскреба. Согласно общим правилам пожарной безопасности, первое, что нужно сделать — это обеспечить безопасную эвакуацию людей, а затем начать тушение. В нашей системе все это работает в совокупности. Прежде всего пути эвакуации защищены от задымления — одной из наибольших проблем при пожаре. В то же время, благодаря решениям системы вентиляции, очаги возгорания в здании контролируются с помощью встроенной интеллектуальной системы», — говорит Озгюр Онур Озгювен, председатель совета директоров Özgüven.

Для мощного фундамента здания будет применена специальная система Barret, которая впервые используется в Узбекистане. Специально для обеспечения будущего небоскреба особым бетоном марки 800, строится бетонный завод на окраине Ташкента, куда было инвестировано 4 млн долларов США.

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