29 августа в 17:30 в Учкурганском районе Наманганской области в результате столкновения автомобиля Damas и грузовика Isuzu погибли три человека, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Инцидент произошел на 17-м км автомагистрали «Учкурган-Хаккулабад». 52-летний житель Учкурганского района А. А., управлявший Damas, не справился с управлением, автомобиль перевернулся и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Isuzu, за рулем которого был 24-летний житель Алтынкульского района Андижанской области С. М.

Водитель Damas от полученных травм скончался на месте происшествия, два его пассажира — 63-летний Н. А. и 45-летний А. Н. были госпитализированы, но умерли в больнице.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отметили в МВД.