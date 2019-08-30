Ресторан «Хумо» приглашает гостей вместе провести вечер, вкушая традиционные блюда азиатской кухни в современном исполнении от именитого японского кулинара Джуно Кондо. Шеф-повар был приглашен из страны восходящего солнца за свободу мышления, умение разрушать границы и переходить за рамки воображаемого. Он ломает стереотипы в приготовлении, подаче и оформлении блюд. Под его руководством работает отличная команда из ведущих поваров Японии и Узбекистана — молодые перспективные мастера вкуса. Но несмотря на все, ни один заказ не проходит без дегустации шеф-повара, всегда стремящегося к совершенству.





Достигший безупречности в новом тренде мировой кулинарии — паназиатской кухне, где нестандартные решения придают блюду незабываемый вкус — Джуно успешно приступил осваивать итальянскую, французскую кухню, чтобы у посетителей ресторана «Хумо» всегда была возможность попробовать что-то новое.

Ингредиенты для блюд доставляют в ресторан из Японии. Однако вкуснее и сочнее овощей и фруктов, чем в Узбекистане не сыскать ни в одной другой стране мира.





Администраторы и обслуживающий персонал ресторана обучались под руководством опытного тренера по сервису Дарьи Пановой, работавшей с ведущими ресторанами Москвы.

К отбору персонала тоже подошли творчески: сюда принимали молодых людей людей с блеском в глазах и огромным желанием работать. Они прошли дегустацию на кухне и теперь знают все об ингредиентах каждого пункта в меню. Это дает им возможность рекомендовать блюда посетителям ресторана. В «Хумо» также есть сомелье, который подберет подходящий напиток к блюдам гостей.





Особый изыск ресторану придает его интерьер. Попав сюда, гости погрузятся в маленькую Италию: комфортная мебель, элементы дизайна и архитектуры от ведущих итальянских производителей. Основным элементом сервировочного декора является утонченная немецкая посуда, придающая блюду особый шик.

Однако главное преимущество ресторана — это прекрасный вид на спортивную арену ледового комплекса «Хумо». Здесь есть широкие витражные окна, которые при желании можно спустить и оказаться над самой гущей событий, наслаждаясь живым звуком спортивных матчей и концертных программ.

Для ценителей общения в непринужденной обстановке ресторан предлагает контактный бар.





В «Хумо» готовы принимать свадебные торжества, банкеты, корпоративные встречи, дни рождения. Теплый интерьер ресторана также прекрасно подойдет и для красочных фотосессий.

Ресторан располагает 125 посадочными местами и 33 VIP-ложами с прямым выходом на балконы со зрительскими местами. Здесь также есть отдельный въезд и парковка для автомобилей.

Адрес: ул. Афросиаб, ледовый комплекс «Хумо Арена», 3 этаж

Телефон: (+998) 71−203−66−44

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