Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана начать независимое расследование нарушений, имевших место в колонии «Жаслык». В начале августа президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о ее ликвидации.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности, жертвы и их семьи — получить компенсации», — говорится в заявлении Human Rights Watch.

Закрытие «Жаслыка» дает Узбекистану возможность «перевернуть страницу давней и мрачной репутации» в области прав человека, считают правозащитники. По их мнению, этот шаг должен стать частью «более широких, давно назревших» реформ пенитенциарной и судебной систем.

В Узбекистане «никогда не должно быть другого „Жаслыка“», подчеркивает HRW, которая намерена продолжать деятельность в Узбекистане.

Ранее ликвидацию колонии «Жаслык» приветствовали ООН и Европейский союз. ООН призвала не использовать этот объект вновь в системе уголовного правосудия, а в ЕС заявили, что также ожидают реформы в пенитенциарной системе страны.