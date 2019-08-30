Дипломы иностранных вузов, выданные по итогам дистанционного и трехлетнего заочного обучения, вновь не признаются в Узбекистане. Об этом «Газете.uz» сообщили в Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров.

В марте правительство отменило требование, по которому иностранный документ об образовании не признавался, если форма обучения за рубежом не соответствовала предусмотренной в Узбекистане.

Изменение в Положение о порядке признания и нострификации (установлении эквивалентности) документов об образовании, выданных за рубежом, было введено, в первую очередь, для специалистов гражданской авиации, обучающихся по заочной форме. Однако фактически нововведение распространялось на все специальности.

В Госинспекции по надзору за качеством образования отметили, что ряд вузов стран СНГ, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и других, предлагает дистанционное или заочное обучение по контракту с экзаменом и без него, активно рекламируя услуги в Узбекистане.

Обучение в вузах Узбекистана сейчас ведется по дневной, вечерней и заочной форме, и действующее законодательство не предусматривает дистанционное высшее образование.

В Положении о порядке признания документов об образовании, полученных в иностранных государствах, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 24 июля (№620), указаны причины отказа в признании документов об образовании, среди них — несоответствие формы обучения форме, предусмотренной в Узбекистане.

Это значит, что «дипломы иностранных вузов, выданные за дистанционное обучение, не считаются действительным в Узбекистане», отметили в инспекции.

Некоторые иностранные вузы приглашают на заочное обучение на срок три года и меньше. В Узбекистане продолжительность заочного обучения составляет пять лет (постановление Кабмина от 21 ноября 2017 года (№930)). В новом положении указано, что если общий нормативный период обучения за рубежом, дающий право на получение документа о профессиональном образовании (после полного общего среднего или общего образования), на два года меньше срока, предусмотренного в образовательных стандартах Узбекистана, документы не признаются.

«Таким образом, дипломы иностранных высших учебных заведений со степенью бакалавра в форме заочного обучения в течение трех и менее лет в Узбекистане не признаются», — подчеркнули в госинспекции.

В следующих случаях документы об образовании за рубежом признаются без специальных испытаний: