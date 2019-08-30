Дипломы иностранных вузов, выданные по итогам дистанционного и трехлетнего заочного обучения, вновь не признаются в Узбекистане. Об этом «Газете.uz» сообщили в Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров.
В марте правительство отменило требование, по которому иностранный документ об образовании не признавался, если форма обучения за рубежом не соответствовала предусмотренной в Узбекистане.
Изменение в Положение о порядке признания и нострификации (установлении эквивалентности) документов об образовании, выданных за рубежом, было введено, в первую очередь, для специалистов гражданской авиации, обучающихся по заочной форме. Однако фактически нововведение распространялось на все специальности.
В Госинспекции по надзору за качеством образования отметили, что ряд вузов стран СНГ, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и других, предлагает дистанционное или заочное обучение по контракту с экзаменом и без него, активно рекламируя услуги в Узбекистане.
Обучение в вузах Узбекистана сейчас ведется по дневной, вечерней и заочной форме, и действующее законодательство не предусматривает дистанционное высшее образование.
В Положении о порядке признания документов об образовании, полученных в иностранных государствах, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 24 июля (№620), указаны причины отказа в признании документов об образовании, среди них — несоответствие формы обучения форме, предусмотренной в Узбекистане.
Это значит, что «дипломы иностранных вузов, выданные за дистанционное обучение, не считаются действительным в Узбекистане», отметили в инспекции.
Некоторые иностранные вузы приглашают на заочное обучение на срок три года и меньше. В Узбекистане продолжительность заочного обучения составляет пять лет (постановление Кабмина от 21 ноября 2017 года (№930)). В новом положении указано, что если общий нормативный период обучения за рубежом, дающий право на получение документа о профессиональном образовании (после полного общего среднего или общего образования), на два года меньше срока, предусмотренного в образовательных стандартах Узбекистана, документы не признаются.
«Таким образом, дипломы иностранных высших учебных заведений со степенью бакалавра в форме заочного обучения в течение трех и менее лет в Узбекистане не признаются», — подчеркнули в госинспекции.
В следующих случаях документы об образовании за рубежом признаются без специальных испытаний:
- образование в зарубежных образовательных учреждениях, обособленные подразделения (филиалы) и совместные образовательные учреждения которых функционируют в Узбекистане;
- образование в зарубежных вузах, занимающих первые 1000 позиций в рейтинге международно признанных организаций;
- образование за счет квот (грантов), выделяемых зарубежными странами для целевой подготовки специалистов, по направлениям министерств и ведомств Узбекистана, имеющих в ведении вузы;
- дипломы граждан, поступивших на учебу в зарубежные вузы до 1 января 1992 года;
- образование в вузах, аккредитованных уполномоченными организациями — полноправными членами Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA);
- образование в образовательных учреждениях США, Австралии, Израиля, Канады, Сингапура, Республики Корея, Японии, аккредитованных уполномоченными организациями данных стран;
- образование за счет средств, выделяемых министерствами и ведомствами Узбекистана для целевой подготовки специалистов в зарубежных вузах;
- в случае если это предусмотрено международными договорами Узбекистана, постановлениями президента и Кабинета Министров.