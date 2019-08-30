Международный консорциум германской HPO Service, американской Intertech Process Technology, канадской SERPO Mineral Systems и датской Alliance Capital намерен построить горно-обогатительный комплекс на базе месторождения полиметаллических руд Уч-Кулач в Джизакской области Узбекистана, заявил в четверг менеджер по проектам HPO Service Валерий Ларин.

В Джизаке 29 августа проходит второй международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 250 представителей бизнеса почти из 30 стран.

«Стоимость проекта мы оцениваем в 450 млн долларов, он будет реализован в пять этапов», — сказал Валерий Ларин в ходе презентации строительства комплекса на форуме. Консорциум был создан в мае, HPO Service определена оператором проекта.

По данным германской компании, перерабатывающая мощность комплекса составит до 5 миллионов тонн руды в год с выпуском цинкового, свинцового и кадмиевого концентрата. Часть продукции будет поставляться на Джизакский аккумуляторный завод.

В настоящее время консорциум проводит подготовительную работу, в том числе подсчет запасов месторождения по Кодексу JORC (Австралоазиатский кодекс отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах руды), а также подготовку технико-экономического обоснования проекта.

«До конца года мы рассчитываем получить лицензию на месторождение», — уточнил Валерий Ларин. По его прогнозам, в первой половине 2020 года консорциум завершит подготовку и согласование в правительстве и приступит к реализации проекта. Срок строительства комплекса может составить пять лет.