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31 августа, 1, 2 и 3 сентября
Куда сходить на больших праздничных выходных
в Ташкенте?
Спонсор раздела - Aviasales.uz
Более 20 лучших событий этих выходных в столице.
Премьера драмы "Битва", праздничный салют, скидка на аттракционы в Central Park, праздничная программа в "Ашхабаде", игротеки, детские шоу и другие увлекательные мероприятия.
"Битва"
Драма
Концертная программа в парке "Ашхабад"
Скидка 50% на все аттракционы в Central Park
Концерт группы из Чикаго The Henhouse Prowlers в Anhor'e
Открытие сезона в Театре Оперетты
Праздник в театре марионеток Silk Route Marionettes
Праздничный салют на День независимости
Выставка «Художники Узбекистана: преемственность и новаторство»
Персональная выставка Гавхар Ахмеджановой
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Аквапарки и бассейны Ташкента 2019
День знаний в «Венской Пекарне»
Детский праздник в «Московской Пицце»
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Зоны отдыха Ташкентской области на лето 2019
Праздничные детские шоу в Vega Centre
Праздник в честь Дня знаний в Bunyodkor Park
Бесплатная игротека в Kitob Olami
Бесплатная игротека в Hobby Games
Кулинарное шоу в Чайхона by Семь Пятниц
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Закрытие летнего сезона в Layner
Скидка 50% на вход в Limpopo
День открытых дверей в «Солнечном Городе»
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